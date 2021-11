V Sloveniji bi lahko kmalu začeli cepiti otroke, stare od pet do enajst let

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes priporočila razširitev uporabe cepiva proti covidu 19 podjetij Pfizer in Biontech na otroke, stare od pet do vključno enajst let. Cepivo za stare 12 let in več so odobrili že pred tem. Ema za mlajše otroke priporoča manjši odmerek cepiva kot za druge, so sporočili iz agencije.

Slovenija je doslej sledila priporočilom Eme.

S cepljenjem otrok s cepivom Pfizerja in Biontecha že imajo izkušnje v ZDA, Izraelu in tudi na Dunaju. V ZDA so do zdaj cepili že več kot tri milijone otrok in ne poročajo o težavah z miokarditisom.

Študija, v kateri je sodelovalo skoraj 2.000 otrok med petim in enajstim letom, je pokazala, da je cepivo pri otrocih 90,7-odsotno učinkovito pri preprečevanju simptomov covida 19.

V Sloveniji novi razkoli

Po poročanju Dela kaže, da bo cepljenje otrok v Sloveniji še dodatno poglobilo in zaostrilo napete razmere. Iniciativa slovenskih zdravnikov je naslovila poziv za takojšnjo ustavitev cepljenja otrok in mladostnikov, a se je od te skupine zdravnikov že distancirala Zdravniška zbornica Slovenije in Komisija za medicinsko etiko, ki je poziv ocenila za neetičen, piše Delo.

Majhni otroci so pogosto vir okužbe, čeprav ne zbolijo. V ZDA jih je sicer zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 700, cepljenje pa ni povzročilo nobene smrti, je pred dnevi povedal imunolog Alojz Ihan.