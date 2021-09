V Sloveniji bi lahko do konca leta proizvajali cepivo proti covidu

Slovenska vlada je po pisanju Dela v pogovorih s švicarsko farmacevtsko družbo Novartis o možnosti proizvodnje cepiv proti covid-19 v Sloveniji. O tej možnosti sta se nedavno pogovarjala tudi minister za zdravjein, predsednik uprave farmacevtskega podjetja Lek, ki je v lastništvu Novartisa.Stiki vlade z Novartisom so že nekaj mesecev intenzivni, piše Delo. Predsednik vladese je maja sestal z, predsednikom uprave Sandoza – generične divizije Novartisa in lastnika slovenskega farmacevta, in omenil možnost, da bi v Sloveniji lahko proizvajali cepiva še letos. »Eden od velikih slovenskih farmacevtov vzpostavlja kapacitete znotraj verige, ki ji pripada, proizvodnja pa naj bi se začela že konec leta,« piše Delo.Katero cepivo bi lahko izdeloval Lek, ni jasno. Novartis, švicarski lastnik Leka, ima podpisane dogovore za proizvodnjo Pfizer-Biontechovega ter Curevacovega cepiva mRNA. Evropska agencija za zdravila (Ema) pa slednjega cepiva še ni odobrila.Pregovori menda potekajo predvsem o pogojih poslovanja in davčni zakonodaji, pri tem pa menda ne pričakujejo nobenih finančnih spodbud.