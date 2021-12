V Sloveniji 65 okužb z omikronom: znano, v katerih regijah prevladuje

V petek so v 4232 PCR-testih potrdili 1086 okužb z novim koronavirusom, kar je 201 okužba manj, kot prejšnji petek (1287). Delež pozitivnih testov znaša 25,6 odstotka in je za 1,6 odstotne točke višji kot dan pred tem. V državi je trenutno aktivnih 16.189 primerov okužbe z novim koronavirusom, 387 manj kot dan pred tem.

Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 580 covidnih bolnikov, od tega 199 na intenzivni negi. V petek je umrlo šest covidnih bolnikov.

V bolnišnicah zdravijo 34 bolnikov manj kot dan prej, v enotah intenzivne terapije pa pet bolnikov manj. Najmlajši covidni bolnik na navadnih oddelkih je star 18 let, na intenzivni negi pa 27, je objavila vlada.

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 16.189 aktivnih primerov okužb oz. 387 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1074, kar je 27 manj kot dan prej, 14-dnevno povprečje okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 766, kar je 19 manj kot dan prej.

V petek so opravili tudi 81.336 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.247.913 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.186.505 ljudi.

Svarijo pred ponovno rastjo epidemije

Po zadnjih podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v Sloveniji potrdili 65 okužb s koronavirusno različico omikron. NLZOH je največ primerov potrdil na Gorenjskem in Primorskem. Matjaž Leskovar z Instituta Jožef Stefan napoveduje (IJS), da bo v Sloveniji epidemija, ki trenutno še upada, okoli novega leta zaradi nove različice začela naraščati.

Bolnišnice pripravljene na nov val

Po besedah predstojnice infekcijske klinike Tatjane Lejko Zupanc v UKC še niso zdravili bolnika, ki bi bil okužen z različico omikron. Po podatkih ministra za zdravje Janeza Poklukarja enako velja tudi za druge slovenske bolnišnice. Zaradi omikrona so se v četrtek sestala vodstva bolnišnic in ministrstvo, je dejal. Vodstva so opozorili, da bo po novem letu omikron v Sloveniji najverjetneje prevladujoča različica, zato gre pričakovati porast ljudi, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje.

Lejko Zupančeva je zagotovila, da se pripravljajo, kolikor se da, a je ob tem opozorila, da so njihove zmogljivosti omejene in da bo, tudi če je potek bolezni po okužbi z omikronom lažji, del ljudi še vedno potreboval bolnišnično oskrbo. Za zdaj po njenem mnenju kaže, da bodo simptomi pri omenjeni različici podobni kot pri prejšnjih.