Črna slovenska covid statistika

V Sloveniji je do danes umrlo natanko 4500 ljudi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom, kažejo najbolj sveži podatki ministrstva za zdravje. Med epidemijo so že večkrat s prstom kazali na nekatere in govorili, da so odgovorni za okužbe in smrti. Krivdo so nekateri javno in neposredno pripisovali Janševemu predhodniku na povezavi najdete članek, v katerem je vladni zapis o ugotovitvah o ravnanju Marjana Šarca ), nazadnje pa je sam predsednik vladeprst uperil proti informacijski pooblaščenki: »Informacijska pooblaščenka g. Mojca Prelesnik je 15.3.2021 z “začasno” odločbo, ki še kar traja, preprečila uporabo podatkov iz prijav interesa za cepljenje. Škodi, kjer le more. Najprej je preprečevala izdelavo obvezne aplikacije za sledenje okužbam (če bi jo imeli, večine omejitev ne bi rabili, imeli bi mnogo manj okužb, bolnih in mrtvih).« Kaj mu je odgovorila, preberite v članku Janša udaril po Prelesnikovi, takšen je njen odziv Izključno zaradi prej omenjenega zapisa in (ne)posrednemu pripisovanju odgovornosti za smrti, smo na vlado oziroma njen urad za komuniciranje 13. aprila naslovili spodnja vprašanja. Ob njih objavljamo odgovore, ki smo jih prejeli 22. aprila ob 18.52:Odgovor Ukoma: »Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) je objavljeno na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje.html).Vse informacije v zvezi s prijavo ljudi na cepljenje prek e-uprave lahko dobite na priloženi povezavi: Obvestilo v povezavi s cepljenjem proti COVID-19 | www.nijz.si«Odgovor Ukoma: »Uporaba aplikacije je v državah EU prostovoljna. Vse aplikacije za contact tracing, ki uporabljajo GAEN (The (Google/Apple) Exposure Notification, med njimi tudi aplikacija OstaniZdrav, so prostovoljne. Večina EU članic uporablja GAEN. Izjemi sta Madžarska in Francija, sta pa tudi aplikaciji v teh dveh državah prostovoljni (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_en).​Po javno dostopnih podatkih je aplikacija obvezna v naslednjih državah: Turčija, Kitajska, Indija, Izrael, Katar in Združeni Arabski Emirati. Prostovoljni pa sta aplikaciji, ki delujeta v Novi Zelandiji in Avstraliji.«Ukom na to vprašanje ni odgovoril.