V Sloveniji 23 okuženih duhovnikov, štirje so zaradi covida umrli

V Sloveniji smo do včeraj zabeležili 3.121 smrti oseb, ki so bile okužene s covidom 19, veliko večino v zadnjem trimesečju lanskega leta. Pravzaprav je bil zadnji mesec leta 2020 najbolj smrtonosen, če gledamo smrti tistih, ki so umrli z novim koronavirusom.



Med pokojnimi, ki so umrli zaradi covida – povzemamo zapis Slovenske škofovske konference –, so tudi štirje duhovniki. Ta podatek so sporočili iz njihovega urada za stike z javnostjo. Dodali so še, da imajo po njihovih podatkih na dan 15. januar 23 duhovnikov pozitivnih na novi koronavirus. Ti se trenutno nahajajo v samoizolaciji. V karanteni so še trije duhovniki, ki so bili v stiku z okuženimi.

