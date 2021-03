V slogu legendarnega Hrošča: ID.3 podira nove meje

To nakazuje že njegova oblika. Ne le da s svojim videzom daje vedeti, da bo prihodnost električna in trajnostna, njegove mehke oblike in povezane linije služijo tudi čisto praktičnemu namenu: izjemno majhen količnik zračnega upora pomembno prispeva k daljšemu dosegu, notranji prostor pa je zaradi namensko le za električne modele ustvarjene MEB modularne platforme optimalno izkoriščen. In ker električni avti ne potrebujejo motorja z notranjim zgorevanjem, menjalnika in posode za gorivo, je ves prostor, ki so ga nekoč zasedali ti elementi, zdaj na voljo potnikom v notranjosti.Več si preberite TUKAJ.