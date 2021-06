V skupni akciji rešili 13 življenj

Aktivisti Društva za zaščito živali so skupaj s prostovoljcem in še enim ljubiteljem živali rešili jato račk, ki se je namenila prečkati štiripasovnico, kar bi bilo zanje zagotovo usodno. »Prijazen gospod Simon jim je to začasno preprečil in brž poklical na pomoč. Naša Alenka in Lado sta nemudoma odhitela na kraj dogodka, kjer so ocenili, da bi bilo lovljenje prenevarno za račke in tudi za udeležence v prometu. Tako so jih skupaj čuvali nekaj časa, ostali so čim bolj mirni, potuhnjeni v visoki travi, da so jim preprečili prehod čez prometno cesto,« so sporočili iz Društva za zaščito živali Maribor.



V tem času sta operaterja iz regijskega centra za obveščanje angažirala gasilce JZ Gasilska brigada Maribor, ti so brž prišli na kraj dogajanja, enako tudi policista.



»Gasilci so varno in uspešno odlovili mamo račko in devet mladičev. A zdelo se jim je, da se je slišalo še neko čivkanje, pa niso ničesar videli. Zato so najprej rešene račke prepeljali na varno, potem pa sta se Alenka in Lado vrnila. V travi sta po krajšem iskanju našla še tri mladičke,« so zadovoljni v Društvu za zaščito živali Maribor, ki si takšnega sodelovanja, ko se je ustvarila veriga dobrih ljudi, želijo tudi v bodoče.

