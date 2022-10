V skrbi za neozdravljivo bolne

Paliativna oskrba je ena od temeljnih človekovih pravic, zato bi do nje morali imeti dostop vsi neozdravljivo bolni, ki jo potrebujejo in želijo imeti. Žal so danes neozdravljivo bolni preveč prepuščeni sebi, lastni iznajdljivosti ter iznajdljivosti svojcev. Pogosto jih stroka premalo podpira, saj sistemsko ni možnosti, da bi takšnim bolnikom ponudili celostno obravnavo zdravstvenih izvajalcev in njihovih sodelavcev.

Zato od septembra lani v Splošni bolnišnici Novo mesto deluje mobilna paliativna enota, katere cilj je strokovna oskrba neozdravljivo bolnih v zadnjem obdobju življenja in med umiranjem ter podpora svojcem med boleznijo in žalovanjem. Zdaj so se v novomeški bolnišnici združili z novomeško fakulteto za zdravstvene vede, novomeško enoto Slovenskega društva Hospic, OZRKS Novo mesto in Razvojnim centrom Novo mesto v projektu Integrirana mreža paliativne oskrbe in nevladnih organizacij 2022–2023. Tako je bil v torek v Metliki prvi regijski posvet, na katerem so naredili prvi korak k pripravi strateškega razvoja paliative v Beli krajini.

Po besedah direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto doc. dr. Milene Kramar Zupan je projekt še kako pomemben s stališča povezovanja ključnih deležnikov z območja jugovzhodne regije in izobraževanja tako strokovne kot laične javnosti, strateški razvoj bolnišnice je že zdaj investicijsko in strokovno naravnan k zagotavljanju dodatnih postelj za negovalno bolnišnico vključno s paliativno oskrbo. Naslednji regijski posvet bo 11. oktobra v Šentjerneju.