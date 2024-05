V sicer strogo varovano stavbo spustili tudi običajne smrtnike

Stavba ministrstva za zunanje in evropske zadeve na križišču med Prešernovo, Šubičevo in Tivolsko cesto je strogo varovana, to je jasno zapisano že na ograji pri obeh vhodih, kjer je opozorilo za varnostne kamere in snemanje. A včeraj, dan pred današnjim dnem slovenske diplomacije, ko se spominjamo včlanitve Slovenije v Organizacijo združenih narodov pred 32 leti, so aktualna ministrica Tanja Fajon in njeni sodelavci vanjo drugo leto zapored povabili širšo javnost. Obiskovalci so imeli priložnost sesti za veliko mizo v njeni konferenčni dvorani in se z njo pogovoriti. V ospredju so bile razmere na Bližnjem vzhodu.

Obiskovalce je ministrica v dveh ločenih terminih sprejela na tako imenovanem protokolarnem vhodu s Prešernove, kjer se začenjajo vsi delovni obiski oziroma uradna srečanja z zunanjimi ministri drugih držav oziroma državniki, tu se izročajo kopije poverilnih pisem vodij diplomatskega protokola. Na rdeči preprogi se je tudi z obiskovalci rokovala in fotografirala z vsakim posebej. Večino je vprašala, kako to, da so prišli, v nadaljevanju pa jih je povabila še v prostore, ki jih prav tako vidijo najvišji gostje ministrstva, pa tudi marsikateri direktor.

»Tako je pa pri meni, a saj nisem veliko tu. Tukaj me ni morda tudi po teden dni, potem pa pride dan, ko sem malo več. Prejšnji minister (Anže Logar, op. p.) je imel malo bolj temno pisarno, jaz imam malo bolj svetlo in malo več rož. Ob tej priložnosti smo razstavili kar nekaj protokolarnih daril, ki jih dobivamo, in vedno ostanejo v hiši, želela bi si, da bi jih razstavili in predstavili v manjšem muzeju. Protokolarna darila so res lepa, običajno simbolizirajo posamezne države in bilo bi primerno, če bi jih lahko imeli priložnost videti,« je povedala v svoji pisarni z rdečo sedežno garnituro, kjer med drugim potekajo srečanja s kolegi zunanjimi ministri drugih držav na štiri oči, potem pa skupino povabila v sosednji salon ministrice.

Tanja Fajon je obiskovalcem na grobo predstavila svoje delo. FOTO: Leon Vidic

Tiha soba

Tam potekajo dvostranska srečanja z zunanjimi ministri in njihovimi delegacijami, to je, kot je povedala tako imenovana tiha soba, v kateri je poskrbljeno, da so signali in telefoni moteni (ob tej priložnosti je snemalnik vendarle deloval), da izrečeno ostane le med sestankujočimi. »Ko pride delegacija, to pomeni kar nekaj ljudi, na eno stran sedemo predstavniki ministrstva, Slovenije, na drugo gostje. Jutri imamo dan Afrike in dan diplomacije, danes bomo odprli še čebelnjak, včeraj je bil svetovni dan čebel, k čemur je v okviru Organizacije združenih narodov prispevala Slovenija. Sicer pa je naš dan videti precej divji,« je zbranim zaupala gostiteljica, tudi podpredsednica vlade.

V zadnjih desetih dneh je bila v šestih državah arabskega sveta z namenom, kaj še bi lahko naredili za mir na Bližnjem vzhodu, toda po njenih besedah je situacija veliko bolj kompleksna, kot je mogoče razbrati v medijih, v ozadju poteka veliko diplomacije. »Tega se ne da videti ne prebrati. Stvari niso belo-črne, razmere so zelo kompleksne, države imajo tudi svoje interese, prisotno je vojno dobičkarstvo, stvari so šle zelo daleč, medtem pa v Gazi umirajo civilisti,« je še med drugim povedala.