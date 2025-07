V Šentjerneju vre! Napovedali protestni shod zaradi nasilja Romov

Občani Šentjerneja so ob vse večjem številu nasilnih kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešili posamezni pripadniki romske skupnosti, izgubili potrpljenje. Zaradi občutka ogroženosti, socialne napetosti in nezadostnega odziva države bo v torek popoldne potekal miren, a odločen shod, ki ga organizira Ljudska iniciativa Šentjernej. Zbrali se bodo prihodnji torek 15. julija ob 19. uri na ploščadi pred Kulturnim domom Primoža Trubarja.

Organizatorji poudarjajo, da so opozorila lokalnega prebivalstva že dolga leta preslišana. »Dovolj je praznih obljub in izgovorov – zahtevamo konkretne spremembe!« sporočajo ter k udeležbi pozivajo vse občane, ki jih skrbi za varnost in prihodnost regije.

Brutalen napad sprožil val ogorčenja

Sredi junija je močno odmeval napad na 58-letnega Andreja Goriška iz Dolenje Stare vasi, ki ga je na njegovi njivi fizično napadel 21-letni Rom. Brez opozorila naj bi ga z neznanim predmetom – domnevno kovinsko palico – udaril v obraz in mu zlomil ličnico, poškodoval nos in zobe. Gorišek pravi, da je napad povsem spremenil njegov občutek varnosti.

To je bil že četrti fizični napad na občane v enem mesecu. Napadalec, sicer stari znanec policije, ima po neuradnih podatkih že 40 kazenskih ovadb in je trenutno v priporu. V občini pa se pojavlja vse večja bojazen, da bo brez odločnega ukrepanja prišlo do hujšega incidenta.

Varnostne razmere »zapletene«, država počasna

Notranji minister Boštjan Poklukar se je, kot smo poročali, na napetosti odzval s sestankom pri šentjernejskem županu Jožetu Simončiču, kjer je napovedal povečano prisotnost policije. Poudaril je, da so nekateri storilci že prijeti, ostale primere pa še preiskujejo. Kljub temu priznava, da so razmere »nekoliko zapletene« in da bodo ukrepe prenesli tudi na druge resorje.

Župan Simončič je izpostavil, da težava ni v policiji, temveč v počasnem sodstvu in pomanjkanju sistemskih rešitev na področju sociale in delovnega prava. »Če vozim prehitro, me kaznujejo takoj. Za druge pa, kot da zakoni ne veljajo,« je dejal eden od ogorčenih občanov.

Občani v hudi stiski

Zaradi vse večje stiske in strahu pred nadaljnjim nasiljem so se prebivalci odločili, da se organizirajo. Shod bo po zagotovilih organizatorjev potekal miroljubno, vendar odločno. Pričakujejo udeležbo večjega števila občanov s transparenti in zastavami.

Organizatorji in udeleženci bodo tako opozorili na dolgoletno ignoranco države in zahtevali učinkovito ukrepanje – od bolj odločnega kaznovanja nasilnih storilcev do urejanja romske problematike s konkretnimi zakonodajnimi in socialnimi rešitvami.

