V Šentjerneju vladi in Romom sporočili: Dovolj nam je! Čas je, da se začnemo boriti za našo varnost (VIDEO)

V Šentjerneju je potekal protestni shod, kjer so občani (bilo jih je nekaj več kot tisoč ljudi) izrazili naraščajoče nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja odločnih odzivov države na zaostrene varnostne in socialne razmere v lokalnem okolju, kjer prihaja do nasilnih konfliktov s strani posameznikov iz romske skupnosti. Organizatorji poudarjajo, da so opozorila lokalnega prebivalstva že dolga leta preslišana.

»Dovolj je praznih obljub in izgovorov – zahtevamo konkretne spremembe!«, so ob tem sporočili.

Predstavnik iniciative Domen Matjaž je v nagovoru zbranim povedal, da se nasilna dejanja posameznih Romov stopnjujejo, saj so samo v zadnjem času zabeležili štiri fizične napade na občane. Enega od njih je na kmeta izvedel mlajši Rom, ki so ga do zdaj že 72-krat obravnavali za različna kazniva dejanja in 40-krat ovadili. »Sprašujemo se, kako je možno, da se posameznik s takšno zgodovino še vedno sprehaja med nami,« je dejal in vprašal, kaj delata tožilstvo in sodstvo. Če policija še opravi svoje delo, se zatakne pri tožilstvu in sodstvu, je bilo slišati na shodu.

Občina Šentjernej je na tretjem mestu po številu kriminalnih dejanj na prebivalca v Sloveniji, sosednja občina Škocjan pa je vodilna. Po pričevanju občanov je njihova ocena, da je policija, če se ji omogoči pooblastila, sposobna obvladati konfliktne situacije.

Več zahtev vladi Zahtevajo zagotovitev varnosti ljudi ter zaščito osebnega in družbenega premoženja, prenovo socialne in delovne zakonodaje na način, da se bo prejemnikom socialnih transferjev delo izplačalo, izterljivost kazni za prejemnike socialnih transferjev, preverjanje izvora premoženja za prejemnike socialnih pomoči in trajno nezaposlene ter popravke zakonodaje, da bosta tožilstvo in sodstvo lahko delovala hitro in učinkovito. Zahtevajo še zakonodajo, ki bo preprečila gradnje na tujih in kmetijskih zemljiščih ter ukrepe, ki bodo Rome stimulirali k integraciji v družbo. Kot rok so postavili sredino septembra, sicer bodo zahteve stopnjevali. Čas je, da se nas sliši in upošteva, so sporočili.

»Pogoji za varno delo policistov ne smejo nikdar biti pod vprašajem. V kolikor pa redne policijske sile ne morejo več zagotavljati reda in varnosti na Dolenjskem in v Posavju, mora država nemudoma uporabiti dodatne sile,« je predlagal predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, ki se je udeležil shoda in k temu javno pozval Vlado Republike Slovenije.

»Tukaj ne gre za vprašanje etnične pripadnosti. Gre za vprašanje reda in zakonitosti. Kdor krši zakone, mora odgovarjati, ne glede na poreklo, pripadnost ali politično zaščito. V pravni državi ni prostora za imuniteto pred zakonom. Ni sprejemljivo, da nekateri ne plačujejo glob in računajo na to, da jim preprosto ne bo treba, ker nimajo premoženja,« je še poudaril in izrazil razočaranje nad nedelovanjem pravosodnega sistema na tem področju. Sicer pa sta poleg njega na shod prišli tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert in poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.