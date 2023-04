V sekanju pirhov najboljši zamudniki (FOTO)

»Še malce, daj se malce naprej nagni, da do njega prideš. To je bilo že bližje. To je zdaj ta pravo!« je bil le eden od vzklikov na ploščadi v Dolenjskih Toplicah, kjer so marljivi domačini pripravili že peto ekipno tekmovanje v sekanju pirhov.

»Čakamo le še ekipo Društva vinogradnikov Dolenjske Toplice,« je uradna napovedovalka Blanka Rončelj pozvala vse, da se pripravijo. Udeležba je bila izvrstna. »Nismo pričakovali, veseli smo, ker je tak odziv,« je priznala Polona Vrtar, ki vodi Turističnoinformacijski center Dolenjske Toplice, tekmovanje pa so pripravili z občino Dolenjske Toplice v sklopu predvelikončnih aktivnosti.

Polona Vrtar je v imenu organizatorjev čestitala zmagovalcem.

Točno ob treh popoldne na cvetno nedeljo so bili vsi na startu, gledalci zbrani, tekmovanje se je lahko začelo. Za naslov so se merile ekipe Društva upokojencev Dolenjske Toplice, Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, Mešanega pevskega zbora Dolenjske Toplice, Cvibelj, Društva krajanov Sušica, Otroške nogometne šole Log 2000, Pelji me, prosim in Društva vinogradnikov Dolenjske Toplice.

Kmalu po začetku se je ulilo in nadaljevali so v dvorani.

Prvo tekmo v sekanju pirhov so na tem koncu Slovenije gostili leta 2017, takrat je zmagala zasedba TD Pod Srebotnikom, leta 2018 so prvi slavili domači vinogradniki, leta 2019 so bili najboljši domači upokojenci. Lani je naslov šel v roke ekipe Cviblje. Tudi letos so jih številni uvrščali med favorite. »Letos tekmujemo s starimi starši. Lani smo zmagali, letos je kar osem ekip, konkurenca je močna. Radi to igramo, radi se družimo. Naše geslo je: velja sodelovati, ne zmagati. Vsako leto pridemo. Lani je tast Drago tudi zmagal,« je Maja Šulc, tekmovalka ekipe Cviblje, napovedala, da se obeta ogorčen boj. Tako je tudi bilo, toda Cviblje se niso uvrstile v finale.

Velikonočna tradicija je privabila veliko gledalcev.

50 centov so uporabili za sekanje.

Manj je več

Pravila so bila jasna: vsaka ekipa je imela štiri člane. Evrski kovanec za 50 centov so z razdalje dveh metrov metali v pirh, da bi se zapičil v jajce (pobarvali so jih v čebulnih olupkih). Jajce je bilo nameščeno med dve leseni deski, ki sta bili pod kotom 90 stopinj.

Pogled v jajce je izjemno pomembnen.

Prva dva meta v prvem krogu sta bila za ogrevanje, v finalu pa ogrevanje ni bilo potrebno, zato je šlo takoj zares. Vsak tekmovalec je imel na voljo največ 10 metov. Prej ko je zadel, manj točk je dobila ekipa. Zmagala je ekipa, ki jih je v skupnem seštevku zbrala najmanj.

Roman Šegula iz Semiča je tekmoval prvič in nadvse užival.

Tekmovanje je bilo po treh ekipah prekinjeno. Čeprav nas je pozdravilo sonce, se je po tri četrt ure ulilo. »Na to smo bili pripravljeni, zato smo se po planu B preselili v kulturni center in nadaljevali,« je povedala Polona Vrtar, ki je z Nejo Špehar bdela nad tekmovanjem. Pod streho so se najbolje znašli prav vinogradniki; najboljši so bili v predtekmovanju, v finalu pa so s 25:46 porazili upokojence.

Študentka Lara je seštevala točke.

Prvaki so igrali v postavi Božidar Vidic, podžupan Jure Filipovič, Dare Zupančič, Bojan Fabjan. »Prvič smo zaigrali skupaj. V sredo zvečer smo imeli upravni odbor vinogradnikov in smo sestavili ekipo,« je poudaril Božidar Vidic. »Radi pridemo, sam se udeležujem tekmovanj od začetka,« je še dejal Vidic in navrgel, da je tekmovanje v sekanju pirhov v Dolenjskih Toplicah začel Primož Pirc.

Upokojenci so se prebili v finale.

»To velikonočno igro smo igrali že kot otroci. Mene je navdušil oče,« nam je zaupal sekač iz bližnje vasi Suhor. Pa obstaja kak recept, da zmagaš, ga pobaramo. »Malce je sreče, pomembno vlogo ima preciznost. Ne smeš pa proti jajcu pogledati z le enim očesom. Moraš kar z obema, in to lepo!«

Prvaki na delu.

Čeprav so bili v finalu poraženi, so bili upokojenci izjemno zadovoljni z nastopom. »Ekipo upokojencev Dolenjske Toplice smo zastopali člani sekcije prostovoljnih šoferjev, ki izvajamo prostovoljne prevoze za starejše občane. Ker so nas v TIC Dolenjske Toplice tako prijazno nagovorili, smo se odločili, da nastopimo. Prej še nikoli nisem tekmoval, sekanje pirhov pa je bilo za vse nas prvič. Da ni samo vožnja in prostovoljstvo, ampak tudi tekmovanje in zabava, predvsem pa druženje,« je povedal Štefi Vjekovič. Prvaki so domov odnesli praktično darilo in nekaj dobrot, ki so jih pripravile marljive članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice.

Jajc ni zmanjkalo.