V sebi in drugih prebuja angele

Brezmejnost. Brezkončnost. Brezčasje. Pogled, zazrt vase. Skrit pod veke, a izostren v globino človekove duše. Angeli Lučke Koščak, umetnice z izdatno slikarsko in kiparsko dediščino, nagovorijo človeka, čeprav so njihova usta nema in oči poveznjene vase. Tiho sporočajo mir. Potop v lastno dušo. Obrazi, portreti, ki jih zaradi njihove skrivnostnosti in spokojnosti mnogi primerjajo z angeli, so lahko tudi resnični; jaz, ti, vsak, ki vanje upre svoj pogled. Kiparka Lučka Koščak FOTO: Tone Stojko »Skulpture usmerjam navznoter, v bistvu je to komunikacija s samim sabo. Simboličen pogled navz...