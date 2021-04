V SDS ogorčeni zaradi grozečih pesti

Pred 1. majem, praznikom dela, so v Velenju precej razburili plakati z občinsko čestitko. V stranki SDS so nad rdeče obravnanimi grozečimi pestmi ogorčeni.»Prvorazredni nasledniki komunističnega nasilja v strahu pred izgubo privilegijev še vedno grozijo in povzročajo nelagodje. Drugorazredni sporočamo, da se ne bojimo. Plakati z grozečo pestjo v Velenju kot prvomajska čestitka župana!« so ob bojavljeni fotografiji zapisali v velenjskem odboru stranke.