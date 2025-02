V SDS od Goloba in Sukič zahtevali opravičilo, če ga ne bo, se bo zgodilo to

V SDS so od premierja Roberta Goloba in podpredsednice DZ Nataše Sukič zahtevali opravičilo za njune navedbe, da je pokojninska reforma iz časa 2. vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine. V nasprotnem napovedujejo interpelacijo o delu vlade in predlog za razrešitev Sukič kot podpredsednice DZ. Oba sta se odzvala s kritiko SDS.

Golob je v oddaji 24ur zvečer v četrtek dejal, da je prav Janševa vlada leta 2012 ob izpeljavi tedanje pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za skoraj 20 odstotkov. Iz tega po njegovih besedah izhaja problem zdajšnjih upokojencev, saj jim je takratna vlada v resnici poslabšala položaj.

Podobno je podpredsednica DZ in poslanka Levice Sukič navedla 7. februarja na družbenem omrežju X in vnovič ob sredinem protestu v organizaciji stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja. »Namesto da ima Janez Janša govore na shodih upokojencev, naj se jim raje opraviči za krivico, ki jim jo je naredil z odmernimi odstotki,« je bila v sredo ostra poslanka.

Zahtevajo pisno opravičilo

V SDS pa so danes sporočili, da takratna vlada pod vodstvom SDS ni znižala niti odmernega odstotka niti pokojnin. Pač pa so z reformo »zaustavili padec pokojnin in številne upokojence ubranili pred revščino«. »Oboje bi namreč prinesel predhodni zakon, sprejet v času vlade Antona Ropa,« so opozorili.

Od Goloba zahtevajo pisno opravičilo za navedbe, ki jih vidijo kot laž. »Če tega ne bo storil, bomo v DZ vložili interpelacijo o delu vlade, da zadeve razčistimo na seji DZ,« so napovedali. Prav tako zahtevajo javno opravičilo od Sukič, sicer bodo predlagali DZ njeno zamenjavo na mestu podpredsednice DZ.

SDS dobil odziv

Sukič in Levica sta javnosti posredovali opravičilo, v katerem se »Slovenski demokratski stranki opravičujemo, ker smo jih obtožili le oškodovanja upokojencev, saj smo pri tem pozabili na njihovo trdo delo na področju poglabljanja neenakosti, privatizacije, korupcije, širjenja sovraštva, izvajanja represije nad drugače mislečimi in uničevanja slovenske kulture«.

Iz kabineta predsednika vlade pa so sporočili, da je nesporno dejstvo, da se je odmerni odstotek znižal za okoli 20 odstotnih točk. »Sicer pa se vedno veselimo argumentirane razprave in izmenjave dejstev o položaju upokojencev in drugih ključnih družbenih vprašanjih. Zavržno je, da SDS izkorišča upokojence za svoje politične obračune, kar je bilo vidno tudi v sredo, ko je pod pretvezo shoda upokojencev šlo dejansko za predvolilni shod SDS,« so zapisali v odzivu.

Po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za STA se je odmerni odstotek z reformo iz leta 2012 matematično preračunal. Matematični preračun je bil po njihovih besedah potreben, ker je nova reforma prinesla nov način izračunavanja valorizacijskega količnika, ki se upošteva pri izračunu pokojninske osnove.

Valorizacijski količnik je torej zdaj ena, medtem ko se je pred tem spreminjal in bi denimo za leto 2013 znašal 0,732. S tem se povprečna mesečna osnova iz leta pred letom uveljavitve pravice do pokojnine za izračun pokojninske osnove upošteva v dejanskem znesku in ne zmanjšanem, kot je to bilo po reformi iz leta 1999.

Ali drugače: Skladno s pokojninsko reformo iz leta 1999 bi odmerni odstotek za moške za 40 let pokojninske dobe leta 2013 znašal 78 odstotkov. Po pokojninski reformi, ki so jo v DZ leta 2012 sprejeli brez glasu proti, pa je bil odstotek za odmero pokojnine določen precej nižje, pri 57,25 odstotka. A ker je valorizacijski količnik znašal ena, je po reformi 2012 izračunani odmerni odstotek ustrezal dejanskemu odstotku iz reforme pred tem, izhaja iz pojasnil Zpiza.