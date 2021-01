Pri SDS izvolili novega predsednika, Mahnič se je poslovil

SDM, ki je podmladek SDS, je na današnjem kongresu dobil novega predsednika –. Premier in predsednik SDSki je nagovoril sodelujoče na virtualnem kongresu, je dejal, da bo novi mandat pomembno drugačen od prejšnjih, treba pa da bo veliko inovativnosti, so v SDM objavili na twitterju.Časi so zahtevni in takih še ni bilo, to pa čutite tudi mladi, je poudaril Janša. Po epidemiji bo svet po njegovih besedah nekaj časa drugačen, bolj virtualen, kar ima dobre in slabe posledice. »Stopate v kruto in zanimivo življenje.«V času 'levih vlad', ki so vladale večino let, se se po mnenju Janše zanemarjala ključna vprašanja, tudi demografije in oskrbe starejših. Aktualna vlada pa je to postavila v ospredje. Izpostavil je, da je bilo v zadnjih 12 letih, ko so bile na oblasti te vlade, za študentske domove namenjenih približno 35 milijonov evrov. Medtem so v istem času po njegovih besedah študentske organizacije z naslovom na Metelkovi 6 v Ljubljani dobile več kot 50 milijonov evrov.Kot je dejal, si še pred petimi leti nismo predstavljali, da se bo »na območju interneta, ki je največji izravnalec med ljudmi, dogajala takšna cenzura, kot se zdaj. Pred nami je spopad za vrednote, ki bo bolj obsežen zaradi globalne tehnologije, izhod pa ni samoumeven.«Janša meni, da je za prihodnost SDS in prihodnost Slovenije mnenje podmladka pomembno. »V svoje programe vključujemo vaše poglede, poglede mladih, ki bodo to državo vodili naprej.«Štrakl je na mestu predsednika SDM nasledil državnega sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade in nekdanjega poslanca SDS, ki se je od SDM poslovil z besedami: »V čast in veselje mi je bilo 12 let sodelovati in zadnjih šest let voditi SDM. Pot, ki smo jo prehodili, je pot uspehov, dela za mlade in Slovenijo. Z mnogimi smo stkali prava prijateljstva, ki bodo večna. Hvala vsem in čestitke novemu vodstvu s predsednikom Dominikom Štraklom.«