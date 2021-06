V SDS in NSi zaradi Levice in Kordiša zahtevajo izredno sejo

Zaustavitev privatizacije in vzpostavitev javnega lastništva

V SDS in NSi zahtevajo izredno sejo državnega zbora (DZ), na kateri bi obravnavali program Levice, saj ta po njihovem kaže na možnost protiustavnega delovanja, poroča delo.si. Predsednik DZje za mnenje o dopustnosti zahteve zaprosil zakonodajno-pravno službo (ZPS), saj je vprašanje ugotavljanja protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank v pristojnosti ustavnega sodišča.V sami zahtevi, ki so jo objavili novinarji N1 Slovenija, predlagatelji sicer problematizirajo navedbe Levice, ki se nanašajo na zaustavitev privatizacije in zagotovitev javnega lastništva, izjave poslancain pa domnevni manifest Levice, ki so ga objavili nekateri mediji in katerega avtorstvo so v Levici zanikali.