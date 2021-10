V SB Celje se opečenemu dečku opravičujejo, oglasil se je tudi minister Poklukar

Izredni strokovni nadzor obravnave štiriletnika z opečeno nogo, ki so mu ob prihodu na celjsko urgenco odredili hitri test na okužbo z novim koronavirusom, katerega rezultate je moral čakati 40 minut, je pokazal, da ta zamuda začetka obravnave ni vplivala na potek zdravljenja. Pri zdravljenju po oceni komisije, ki je opravila nadzor, ni prišlo do strokovne napake. To je povedal v. d. strokovnega direktorja bolnišniceKomadina je dejal tudi, da v bolnišnici obžalujejo, da deček ni čakal na rezultat testa v bolnišnici v primernih prostorih, da bi lahko lažje obvladovali njegovo bolečino. V bolnišnici staršem in otroku izrekajo javno opravičilo za čustvene stiske zaradi načina obravnave, ki je odstopal od predpisanega protokola. Želijo si, da do takšnega zapleta več ne bi prišlo.Na vprašanje novinarke, ali se je v celjski bolnišnici zgodila sistemska napaka pri obravnavi opečenega štiriletnika, saj za urgenti obisk zdravnika za mlajše od 15 let ni potreben PCT-pogoj, je minister za zdravjeodgovoril: »Seznanjam sem, da je v bolnišnici Celje prišlo do zapleta in da je potekal strokovni nadzor, da je prišlo do odstopa od dogovorjenega protokola. Stekli postopki z odgovornimi v času tega dogodka in ostalimi zaposlenimi v omenjeni enoti. Sloveniji imamo dogovorjen protokol z bolniki, s sumom na covid, in za otroke do 15 let v povezavi s PCT-pogoju. To mora veljati enako po vsej Sloveniji.«