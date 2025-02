V Savinjski dolini ljubezen negujejo mladi (FOTO)

V Občini Tabor v Spodnji Savinjski dolini so se znova poklonili ljubezni s plesom. Zasluge za to ima tamkajšnje društvo podeželske mladine, letošnja zabava je bila že 26. doslej, zaradi pandemije pa sta dve odpadli.

Društvo se je znova izkazalo z organizacijo; obiskovalci so v čudovito okrašeni prostor in do svojih rezerviranih miz vstopali v spremstvu članic in članov ter ob dobrodošlici nazdravili s penino. Na poziv tokratnih glasbenikov ansambla Vihar so izvoljenko oziroma izvoljenca nagradili s poljubom in se s tem čudovitim uvodom podali na plesišče.

Za ples in zabavo je poskrbel ansambel Vihar.

Mnogi se plesa udeležujejo vsako leto, tudi domačin Jani Mak s sopotnico: »Z ženo vedno rada prideva. Vse čestitke mladim, ki se res izjemno potrudijo. Vedno je lepo in tudi tokrat so se izjemno izkazali. Mislim, da so lahko za zgled marsikomu.« Podobno je menil tudi Marko Balant, nekdanji župan sosednje občine Braslovče, ki je med drugim povedal: »Žena pravi, da je to najin drugi Valentinov ples v Taboru, sicer pa rada pleševa. Pred leti, ko sva trenirala, je bilo takšnih dogodkov več, zdaj pa samo še utrjujeva znanje.«

Takšnega ni nikjer!

Nataša Stagne se je plesa udeležila prvič, ob njej in partnerju pa sta plesala še sin in snaha. »Pobudo sem dala jaz in zdaj smo tu. Moram reči, da sem prijetno presenečena, kako je vse lepo organizirano in okrašeno. Ponudba pijače, glasba, ples kot tudi večerja obetajo res lepo doživetje in zagotovo tudi odločitev, da ob letu osorej vse skupaj ponovimo.« Med izkušenimi je bila tudi Andreja Grabner, ki ima za sabo že več nekaj Valentinovih plesov.

Plesišče je oživelo že ob prvih zvokih.

»Doslej sem bila na šestih. Po nekaj letih smo znova skupaj in vidim, da je prireditev ohranila visoki standard, za kar gredo mladim vse čestitke. Naj bo tako tudi v prihodnje, saj je lepo biti v Taboru na njihovem plesu, ki bi mu težko našli primerjavo tako na podeželju kot najbrž tudi v mestu.«

Temu lahko samo pritrdimo, Društvo podeželske mladine Tabor, ki ga vodi predsednik Amadej Kreča, je namreč eno najdejavnejših v Savinjski dolini in tudi v Sloveniji. Redno se udeležujejo tekmovanj, kjer dosegajo zavidljive uspehe, že večkrat pa so se izkazali kot organizatorji najrazličnejših prireditev, tudi na državni ravni.