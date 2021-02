V Savi so največji

Trofejni savski sulec Roka Šparovca je bil dolg 125,5 centimetra, težak okoli 22 kilogramov, ujet pa z muharsko palico. FOTO: OSEBNI ARHIV

Zavod za ribištvo je največ prijav o ulovih sulcev v sezoni 2020/2021 prejel za reki Sava in Kamniška Bistrica. Na prvi jih je bilo po posameznih družinah in revirjih skupaj 16 (RD Tržič 7, RD Straža - Sava 4, Zavod za ribištvo 3, RD Radovljica 2), na drugi pa 7. Na Kolpi (RD Črnomelj) in Poljanski Sori so registrirali po tri, na Sori in Savinji po dva primerka, na Ljubljanici (RD Vrhnika) pa enega. Skupaj pa le 34.

Sulčarsko sezono 2020/2021, ki se bo končala 14. februarja, lahko ocenimo kot uspešno, četudi so nanjo vplivale tudi pandemija covida-19 in z njo povezane omejitve pri prehajanju državnih, regijskih in občinskih meja. Po doslej zbranih podatkih slovenskega sulčarskega rekorda(135 centimetrov) ni presegel nihče, so pa bili vseeno ujeti vsaj trije izjemni kapitalci – največji je meril 127, drugi skoraj 126, tretji pa 121 centimetrov.Očitno so največji sulci še vedno doma v Savi, saj sta bila največja dva ujeta v revirjih Ribiške družine Radovljica. Kot je povedal predsednik družine, je največjega ujel eden od gostov, drugega pa član domače ribiške družine. Oba sta ribiča spustila nazaj v vodo, saj že dolgo večina sulčarjev trofejne ribe le fotografira za svoj osebni arhiv in jih ne jemlje več ne zaradi mesa ne zaradi prepariranja.Dokaz je podatek, da je bil v sezoni 2020/2021 uplenjen en sam sulec, čeprav bi jih lahko v dovoljeni kvoti ribiči obdržali kar osem. Biček je razkril še, da so ujeli kar pet označenih, ki so bili vloženi na območju RD Tržič, kar pomeni, da so se ti uspešno selili gorvodno.Čeprav si v Zavodu za ribištvo prizadevajo, da bi jih ribiške družine in/ali ribiči redno obveščali o vsakem ulovljenem sulcu, vseh podatkov ne dobivajo.iz tega zavoda nam je tako poslal le seznam sulcev, ki so jih v zadnji sezoni v posameznih vodah ujeli ribiči in mu poslali izpolnjene obrazce. Kljub zavodovi akciji Majica za podatke o ujetem neoznačenem ali ujetem označenem sulcu pa so, žal, prejeli malo informacij o ujetih/spuščenih sulcih.Teh je bilo le 34, čeprav je iz javnih in osebnih objav na spletu in drugih objav razvidno, da je bilo ulovljenih nekajkrat več sulcev, kot je registriranih na zavodu oziroma po ribiških družinah. Te sicer vodijo svoje interne registre ulovov zaradi dovoljenih kvot uplenjenih sulcev (te so najpogosteje od nekaj do 10 primerkov), ker pa je vse več sulčelova po sistemu ujemi in spusti, statistika ulovov ni realna.Nekdo namreč v enem dnevu ujame enega podmerskega sulca (zakonska mera je 70, ponekod 80 ali 90, so pa tudi primeri, ko so jo dvignili celo na 100 ali 110 centimetrov), nato pa še merskega in ju spusti nazaj. Torej je ulovil dva, zabeležena pa nista nikjer. Kar je škoda, saj tako nihče natanko ne ve, kako bogata je sulčarska voda, kolikokrat je bil v eni sezoni ujet isti sulec, ali je imel oznako ali ne, v kakšnem zdravstvenem stanju je bil ... Vsi ti podatki so koristni pri pripravi ribiških gojitvenih načrtov in nujnih vzdrževalnih vlaganjih v sulčarske vode pa tudi za določanje kvot dovoljenega odvzema sulcev iz posameznega revirja.Kako pomembni bi bili podatki o vsakem ujetem in uplenjenem ali spuščenem sulcu za Zavod za ribištvo, pove podatek, da jeiz RD Radovljica v družinskem revirju Save 1. januarja letos ujel skoraj 126-centimetrskega sulca, v sezoni 2020/2021 pa na tej in drugih slovenskih sulčarskih vodah ujel in spustil še več manjših sulcev, velikih od pol pa vse do 1,26 metra. Uradno so bili na zavodu za ribištvo iz RD Radovljica doslej obveščeni le o dveh ujetih sulcih, pa še to ne o obeh kapitalnih (mnogi se bojijo krivolovcev ali navala na razkrite lokacije, v igri pa je tudi nevoščljivost).Iz RD Novo mesto pa niso dobili še niti enega obrazca, čeprav je samona spletni strani te družine objavil ulove vsaj dveh sulcev. V Krki je 23. januarja najprej ujel in spustil 93-centimetrskega sulca, zatem pa istega dne še 121-centimetrskega in 17,6 kilograma težkega, enega največjih v zadnjih letih. Oktobra lani sta vsak svojega v isti reki ujela še(112 cm) in(105 cm). Da o številnih sulcih (dolgih od 90 do 115 centimetrov), ki smo jih videli na videoposnetkih z Ljubljanice pa v objavah o ulovih s Kolpe, Savinje, Poljanske Sore, Kamniške Bistrice in drugih sulčarskih voda, sploh ne govorimo.