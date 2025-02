V rokah držite najnevarnejše orožje na svetu – knjigo! (FOTO)

Letošnji pustni dogodki v Cerknici, ki se bodo začeli v torek, 25. februarja 2025, z odprtjem pustne razstave v nekdanjem Brestovem salonu in pustnim podkastom, bodo še posebej slovesni, saj domače društvo praznuje 50-letni jubilej.

Kot nekakšen uvod v cerkniški pustni praznik bo proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v petek, 7. februarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Cerknica, ki bo tokrat minila v znamenju polstoletne tradicije, ki jo neguje Pustno društvo Cerknica. Takrat bodo tudi uradno predstavili novo knjigo Točno okoli 12.32 z vsebinskim in slikovnim pregledom ob 50-letnici društva, ki bo pripravilo praznično obarvani program.

Hudič polhe pase.

Butl banda že pridno vadi za letošnje pustne norčije.

V vsaki gostilni se je v tem času ob harmoniki veselilo in plesalo.

Miro Jenček je med ustanovitelji Pustnega društva Cerknica.

»V rokah držite najnevarnejše orožje na svetu – knjigo,« so ob izidu še skoraj tople knjige zapisali v društvu. »Človeški spomin, ki je večinoma glavni vir pisca teh besed, je sila zanimiva zadeva. Včasih se namreč zgodi, da se ljudje istih stvari različno spomnimo. Zato podatke in zapise berite s tem v mislih. A pazite! Z vseh strani te knjige bodo pred vas skakali čudovita pravljična bitja, zgodbe, naše figure, skupine in druge šeme, zato se vam lahko zgodi, da se vam bo čez čas malo zameglil vid in v vas bo zagorela nora želja, da si čim prej nadenete masko. Nič hudega! To je dobro.«

Knjiga Točno okoli 12.32 je izjemna, hkrati pa je odličen spomenik pustnemu dogajanju na Cerkniškem. »Tisti digitalno napredni lahko celo s telefoni prek črtnih kod za hitro povezavo skočijo na svetovni splet in se utapljajo v poplavi dodatnih fotografij, vseh možnih avdio- in videomaterialih ter publikacijah, ki so se nabrali v pol stoletja,« so povedali v Pustnem društvu Cerknica.

Vse večji obisk

Med ustanovitelji in kot prvi mož pustnega društva je še danes aktiven Miro Jenček. »Cerknica je bila od vedno znana po praznovanju pustnih običajev,« pravi Jenček. »V vsaki gostilni se je v tem času ob harmoniki veselilo in plesalo. Najbolj pa je bila zanimiva gostilna Žajfnica, kjer je ležal pust. Tako je bila tudi osrednja prireditev sredin pokop pusta na cerkniškem mostu. T. i. pustarjem so se pridružili mladi. Iz leta v leto so vse bolj spoznavali, da je pogreb pusta za Cerknico daleč premalo. Porajala se je ideja o ustanovitvi pustnega društva. S časom je zadeva dozorela in pustni prijatelji so vzeli idejo za svojo.«

Izšla je knjiga Točno okoli 12.32 o polstoletni zgodovini pusta v Cerknici.

Za začetek so leta 1970 ustanovili Pustni odbor s sedežem v gostilni Žajfnica. Odtlej so pogrebe pusta organizirali bolje. Obisk te slovesnosti se je iz leta v leto povečeval, na mostu in okrog njega se je gnetlo od dva do tri tisoč ljudi. Iz pustnega odbora je nastalo zdaj že legendarno Pustno društvo Cerknica.

V letu 1976 so organizirali prvo nedeljsko prireditev, imenovano Karneval v Cerknici. Uprizorili so kmečko ohcet, na kateri je sodelovalo kar sedem zapravljivčkov z vprego kmečkih konj. Poleg domačih pa še mnogo raznih mask. Obisk je bil presenetljivo velik. Naslednje leto 1977 so v veliki povorki gostili Martina Krpana in visoki obisk dunajske gospode. Pika na i pa je bil prihod čudovite velike ladje z vso posadko iz Zagona pri Postojni.

Zakričite nazaj!

In kakšna je vsebina, sprašujemo odgovorne v društvu. »Začnite počasi, s pregledom pustovanj po Sloveniji, nadaljujte z zgodovino pustovanja pri nas, in ko pridete v ritem, v formo, se lotite še vsega drugega,« odgovarjajo v značilnem šaljivem tonu.

Z žaganjem babe se v Cerknici uradno začenjajo pustni dogodki.

Slikar Maksimilijan Rot (drugi z leve) je oče številnih cerkniških pustnih likov.

1970. so ustanovili pustni odbor.

»Izdelek na srečo nima roka uporabe. Če vam ni do branja, lahko uživate v ilustracijah in fotografijah ter si sami ustvarite zgodbo. Če po nesreči ali namerno zaužijete prevelik odmerek, se nemudoma posvetujte s kakšnim pustarjem in se brez zadržkov prepustite njegovemu zdravljenju. Kot zdravilo lahko v sili uporabite tudi masten krof ali ocvirkovko, a pazite, da ne boste pretiravali. Če boste ob branju pojedli preveč, vas bomo naslednje leto uporabili namesto kakšne figure. Če boste res pozorno in med vsemi vrsticami prebrali to našo novo sveto bukvo, boste o pustu v Cerknici vedeli dovolj, da lahko kogar koli prepričate, da ste eden od nas pustarjev. Priporočam pa vam, da si občasno vseeno vzamete odmor, se odklopite in posvetite drugim dejavnostim, kot je na primer spanje ali celo delo. A nekaj si pa vseeno zapomnite. Ko vam nekdo reče: 'Kurenta!', mu to hitro zakričite nazaj. Ne sprašujte, zakaj. In ne pozabite, dragi uporabniki tega veličastnega orožja, pust je predvsem čas za zabavo, smeh in druženje.«

Butalski gasilci

Še na kratko o letošnjem programu. Babo bodo žagali v četrtek, 27. februarja, osrednji karneval Pustoletje z vsemi priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi maskami bo v nedeljo, 2. marca, točno okoli 12.32 na ulicah Cerknice. Po karnevalu sledi rajanje v središču Butal z Ansamblom Saša Avsenika. Vse dni od četrtka do pepelnične srede bo v Cerknici veselo tudi v večernih in nočnih urah. Pustni pogreb bo v sredo, 5. marca, ob 16. uri.