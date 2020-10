V Rogaški Slatini bo referendum

Pobudniki referenduma, na katerem bi občani Rogaške Slatine odločali o gradnji razglednega stolpa Kristal, so zbrali 525 podpisov, za razpis referenduma pa so jih potrebovali 500, je za STA povedala predstavnica pobudnikov Eva Žgajner. Občani so podpise lahko prispevali do danes, pobudniki pa jih bodo slatinski občini predali v ponedeljek.



Po besedah Žgajnerjeve je s tem pobuda nekaj več kot sto posameznikov postala zahteva za referendum, ki jo za zdaj podpira dobrih pet odstotkov volivcev.



Vodstvu občine Žgajnerjeva očita, da ne odgovarja na kritike projekta in deluje netransparentno, hkrati pa po njenem prepričanju v nasprotju z resničnim stanjem zatrjuje, da ima projekt vsesplošno podporo.



Zaradi aktualnih epidemioloških razmer predstavnica pobudnikov meni, da je zelo pomembno, da referendum izvedejo na varen način, od občine pa pričakuje odgovorno ravnanje. Ker trenutne razmere niso naklonjene izvedbi referenduma, bi bilo po njenem bolj pametno nekoliko počakati, kot pa tvegati, da se ljudje okužijo ali da jih bodo razmere odvrnile od udeležbe.



Po njenih informacijah naj bi o datumu izvedbe referenduma občinski svet odločal na naslednji seji, ki bo predvidoma konec meseca, a je, glede na z virusom povezane ukrepe, tudi izvedba te vprašljiva.



Pobudniki referenduma so prepričani, da bi imel razgledni stolp velik vpliv na videz kraja, njegova postavitev pa bi bila v nasprotju z občinsko strategijo razvoja turizma, ki v ospredje postavlja butični turizem, medtem ko bi stolp privabljal predvsem enodnevne goste. Pobudo za referendum so podprle tudi stranke SD, Pirati in Dobra država.



Slatinski župan Branko Kidrič po drugi strani poudarja, da bi bil razgledni stolp Kristal z višino 106 metrov najvišja stavba v državi in bi predstavljala novo turistično atrakcijo Rogaške Slatine ter postala generator povečanega števila gostov.