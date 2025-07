V Rimske terme samo starejši od 14 let. Je to diskriminatorno?

Zagovornik načela enakosti v primeru poslovne odločitve družbe Rimske terme, da svoje storitve ponuja izključno gostom, starejšim od 14 let, ni ugotovil diskriminatornega ravnanja. Ocenil je, da ponudnik, ki upravlja hotelsko-zdraviliški kompleks v Rimskih Toplicah, zasleduje zakonit cilj v okviru samostojne gospodarske pobude.

Rimske terme so z začetkom tega leta postale prve terme v Sloveniji, namenjene izključno gostom, starejšim od 14 let.

Zagovornik je po tej poslovni odločitvi prejel anonimno prijavo domnevne diskriminacije na podlagi starosti.

Kot so navedli pri zagovorniku, so jim v postopku ugotavljanja diskriminacije v Rimskih termah povedali, da so odločitev sprejeli zato, da bi se specializirali za zdraviliške storitve in storitve dobrega počutja ter za poslovni turizem, kar zahteva mirno, urejeno in intimno okolje.

Navedli so še, da so se za takšno poslovno politiko odločili zato, ker njihov kompleks ni primeren za otroke, nima otroške infrastrukture in so otroci doslej predstavljali le približno dva odstotka vseh gostov. Mejo 14 let so postavili zato, ker se od toliko starih posameznikov že pričakuje, da bodo znali spoštovati hišni red.

V tem konkretnem primeru ravnanje ni diskriminatorno

Zagovornik je nato presojal, ali je to ravnanje diskriminatorno ali pa ga je treba obravnavati kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Kot takšna izjema je lahko priznano takšno neenako ravnanje, ki zasleduje legitimen cilj ter za doseganje cilja uporabi ustrezna, nujno potrebna in tudi sorazmerna sredstva.

Zagovornik je na podlagi analize ocenil, da so terme zasledovale zakonit cilj v okviru samostojne gospodarske pobude. Ocenil je, da je sprejeta omejitev poslovanja za mlajše od 14 let ustrezen način za dosego zastavljenega cilja.

Terme namreč niso izključile vseh otrok, temveč le tiste, ki težje spoštujejo hišni red. Ocenil je tudi, da je takšna omejitev nujna za dosego cilja, saj ga ni mogoče doseči drugače. Po oceni zagovornika odločitev tudi ne posega nesorazmerno v pravice strank.

V bližini Rimskih term je namreč obsežna ponudba drugih, vsem dostopnih hotelskih in termalnih storitev, ki imajo tudi ponudbo, posebej prilagojeno otrokom in družinam, medtem ko je Rimske terme nimajo.

Zato je ugotovil, da v tem konkretnem primeru ravnanje ni diskriminatorno oziroma je neenaka obravnava na podlagi starosti v tem primeru dopustna izjema od prepovedi diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

