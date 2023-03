V Radencih dišalo po salamah

Z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad ter prijetnim druženjem ob dobri kulinariki in glasbi se je minulo soboto v restavraciji Hotela Radin v Radencih končala 27. pomurska salamiada.

Pet najboljših gre na državno tekmovanje. FOTO: Dani Mauko

V organizaciji Turističnega društva Radenci se je začela sredi prejšnjega tedna, ko so zbirali vzorce; dobili jih niso le iz Prekmurja in Prlekije, ampak tudi s Koroške in Štajerske ter iz Zasavja in Dolenjske. Čeprav ni bilo rekordne udeležbe, so organizatorji zadovoljni: svoje najboljše izdelke je na ocenjevanje prineslo 45 ljubiteljskih mesarjev, strokovna komisija (predsednik Igor Kustec ter člani Zdenka Tompa, Milan Hari, Milko Lebarič, Robi Fekonja in Franc Sotošek) pa je ocenila 48 večinoma odličnih suhomesnih dobrot.

Med člani komisije je bilo slišati, da so salame vedno boljše, nekatere pa moti, da nekateri ljubiteljski mesarji vanje dodajajo vedno več divjačinskega mesa. Med izdelovalci, zlasti domačimi iz Pomurja, je bilo slišati, da letošnja zima ni bila ustrezna za sušenje dobrot, a je bila kljub temu med šestimi najboljšimi polovica salam iz Pomurja. Med petimi lepoticami, ki bodo pomursko salamiado zastopale na državnem tekmovanju, so bile s Koroške, iz Prekmurja in Prlekije, Zasavja in Dolenjske. Kot je povedala predsednica TD Radenci Karmen Žibret Kavčič, se je v 27 letih kakovost salam bistveno izboljšala. Vesela je bila tudi zaradi števila udeležencev, med njimi je bilo namreč 12 novih. Slavili so David Hlupič (Stari trg, Slovenj Gradec), Viktor Zemljič (Boračeva, Radenci), Viktor Zemljič (Boračeva, Radenci), četrta je bila Irena Strazberger (Orešje, Šmarješke Toplice), peto Društvo ljubiteljev suhomesnih dobrot (Leskovec pri Krškem), šesta pa Giza Sever (Pečarovci, Puconci). Finale slovenskih salamiad bo letos v Straži na Dolenjskem, in ker se po pravilih zveze salamarjev vsak udeleži finala le z enim vzorcem, se bo državnega tekmovanja udeležila Severjeva.

45 ljubiteljskih mesarjev je na ocenjevanje prineslo svoje najboljše salame.

Za prijetno druženje ob glasbi in plesu je skrbel ansambel Štrk. Mimogrede: vsi so lahko ugibali, koliko tehta pršut, ki so ga obesili na prireditvenem prostoru, zmagala pa sta Danica in Slavko Geder iz Podgrada pri Gornji Radgoni. Na 27 pomurskih salamiadah je bilo skupno ocenjenih 1756 vzorcev, tekmovanja se je v vseh teh letih udeležilo 468 različnih salamarjev, 99 se jih je uvrstilo na finalno tekmovanje. Vseh 27 prireditev se je udeležil le Edi Štanta iz Podgrada. Trije letošnji finalisti so že bili na državnem tekmovanju: Hlupič petkrat, Zemljič devetkrat in Severjeva štirikrat.