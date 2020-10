V prostem času oblikuje nagrobnike

»Želela sem, da mamin nagrobni spomenik pripoveduje zgodbo, še posebno ker je bil zame obisk pokopališča nekoliko težak, pa sem to želela spremeniti. Razmišljala sem, da bi nagrobnik obiskovalca navdihnil, ga morda spravil v dobro voljo, mu vlil upanje, ne pa ga potrl. Moj cilj je bil, da se bom z veseljem vračala na pokopališče in šla pomirjena domov, morda celo motivirana,« nam je zaupala Ljubljančanka, ki se, kot pravi, ne želi razkriti, »ker ne želim postati tarča firbcev oziroma še huje, vandalov in tatov«.Več kot dve leti je brskala po internetu, povpraševala pri različnih kamnosekih, ki so v večini ponujali že ...