V prometnih nesrečah sta življenje letos izgubila dva otroka

Letos sta življenje v prometnih nesrečah izgubila dva otroka, eden kot potnik na traktorskem priključku in drugi kot pešec. Letos do 30. maja je bilo po trenutnih podatkih v prometnih nesrečah udeleženih 135 otrok do 14. leta starosti, v enakem obdobju lani pa 142, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP).

Vršilka dolžnosti direktorja Agencije za varnost prometa Simona Felser je v pozivu zapisala, da je »odgovornost staršev, skrbnikov, starih staršev pri prometni vzgoji otrok ključna. Starši so otroku od prevoza iz porodnišnice prvi in največji zgled, zato ob vsaki udeležbi v prometu spoštujte cestnoprometna pravila in razmere na cesti«.

Usodne pa že pri nižjih hitrostih

Povzročitelji prometnih nesreč so v 70 odstotkih primerov vozniki motornih vozil. AVP in policija zato opozarjata, da je trk avtomobila pri hitrosti 50 kilometrov na uro za odraslega pešca enak padcu z višine 9,8 metra, posledice za otroke pa so še hujše, usodne pa že pri nižjih hitrostih.

Poročilo zmanjševanje števila smrtnih žrtev med otroki na evropskih cestah v obdobju 2011-2021, ki ga je septembra lani objavil Evropski svet za varnost v prometu, je Slovenijo sicer uvrstilo med najvarnejše na področju prometne varnosti otrok do 14. leta.

Policija in agencija sta ob priložnosti pozvala k odgovornosti in zglednemu ravnanju v cestnem prometu. V prihodnjem tednu bosta sicer potekali nacionalni preventivni akciji hitrost in varnost motoristov, v tem času bo potekal tudi poostren nadzor policistov.

