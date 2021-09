V primežu PCT: tako ga bodo preverjali po Sloveniji

Zdravstvo

Združenje zdravstvenih zavodov je v ponedeljek pozvalo ministrstvo za zdravje k ponovnemu razmisleku glede odloka, ki za pregled bolnikov odreja PCT -pogoj. Odlok po njihovem mnenju ne bi smel omejevati dostopa do zdravstvenih storitev. Po oceni združenja bi se lahko zaradi spoštovanja odloka še dodatno poslabšala dostopnost do zdravstvenih storitev, kar bi lahko vodilo v povečanje pritiska na urgentne centre in dežurne službe.

V skrb vzbujajoči epidemiološki situaciji je vlada sprejela prve ostrejše ukrepe in omejila javno življenje s pogojem PCT. Le preboleli, cepljeni in testirani imajo od danes dalje vstop na delovna mesta, prav tako se lahko le z dokazilom poslužujejo različnih storitev, tudi (nenujnih) zdravstvenih.Tako bodo pogoj PCT preverjali v različnih panogah ...PCT-pogoj bo potreben tudi za dostop do zdravstvenih storitev. Izvzeta bo seveda njuna pomoč.V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor bodo dosledno upoštevali odlok. Ob tem so pojasnili, da pojem »nujna medicinska pomoč« ne opredeljuje le urgentnih stanj, pač pa tudi vse zdravstvene storitve, ki bi v primeru opustitve ali prestavitve na kasnejši termin lahko ogrozile ali poslabšale zdravstveno stanje bolnika. »V primeru kakršnega koli dvoma bomo dosledno ščitili zdravje bolnika,« so zapisali.V UKC Ljubljana bo pri pacientih in obiskovalcih postopek potekal kot doslej na vseh triažnih točkah, kjer zaposleni preverijo izpolnjevanje PCT-pogoja, je v današnji izjavi, sicer namenjeni začetku cepljenja zaposlenih s tretjim odmerkom cepiva proti covidu 19, pojasnil koordinator cepljenja v UKC Ljubljana. Naknadno je za STA pojasnil, da bodo uporabniki storitev ob vhodu na vprašalniku morali navesti, ali pogoj PCT izpolnjujejo, in to tudi dokazati.Da so v skladu z odlokom od srede dolžni ob prihodu v bolnišnico pri bolnikih preveriti izpolnjevanje pogoja, so navedli tudi v Splošni bolnišnici Izola. Ob tem sporočajo, da bodo naročenim pacientom, ki imajo pregled v njihovi bolnišnici in ne izpolnjujejo pogoja PCT, omogočili izvedbo brezplačnega samotestiranja. Izvid bo veljal samo v prostorih bolnišnice v obdobju enega tedna.V ZD Ptuj pa pogoja PCT ne bodo preverjali. Direktoricaje za STA poudarila, da bolnikom dostop do zdravstvenih storitev ne nameravajo omejevati. Vsak uporabnik zdravstvenih storitev bo pri vhodu v ZD izpolnil vprašalnik o svojem zdravstvenem stanju. Bolnikom, za katere bodo ocenili, da so zdravi, bodo dovolili vstop v zdravstveni dom. Bolne ali take, ki bodo navedli, da so bili v rizičnem stiku, bodo pregledali v covidni ambulanti oziroma jih bodo napotili na test PCR.V največjih nakupovalnih središčih po Sloveniji, ki jih upravlja družba SES, so pripravljeni na preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT. Direktor družbeocenjuje, da jim bo to prineslo mesečni strošek v višini 200.000 evrov.Pogoj PCT obiskovalcev se bo skladno z navodili ministrstva preverjal pri vhodih v nakupovalna središča. Pogoj PCT bodo preverjale pooblaščene osebe. Pugelj pravi, da bodo kot vedno upoštevali vsa določila in pravila, da omogočijo obiskovalcem karseda varno nakupovanje. Ob tem je poudaril, da so za varno nakupovanje soodgovorni vsi.Nadzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT bodo na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) opravljali njihovi kontrolorji in zdravstveni inšpektorat. »Če potnik pogoja ne bo izpolnjeval, torej ne bo na vpogled imel dokazila, da je cepljen, testiran oziroma je okužbo s koronavirusom prebolel, bo moral zapustiti avtobus. V primeru, da potnik tega ne bo upošteval, bo primer prevzela policija,« so sporočili iz družbe.Vladni odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom ne velja dijake in osnovnošolce. »O tem bomo potnike obveščali z opozorilnimi nalepkami na postajališčih in pri vstopnih vratih na avtobusih ter notranjih prikazovalnikih in zaslonih,« so danes sporočili iz LPP.Pogoj PCT bo od srede veljal tudi na sodiščih, in sicer za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti na slovenskih sodiščih, pri čemer dejavnost sojenja ni opredeljena kot izjema, so opozorili na vrhovnem sodišču.Glede na navedeno PCT-pogoj do morebitne spremembe velja tudi za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in za obiskovalce sodišč. Na sodiščih bodo izpolnjevanje pogoja PCT tudi preverjali.Tako zaposlenim in tudi vsem drugim osebam, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bodo od srede vstop v prostore sodišča zavrnili. O procesnih posledicah neudeležbe stranke oziroma drugega udeleženca postopka pri izvedbi procesnega dejanja zaradi zavrnitve vstopa ob neizpolnjevanju pogoja PCT bo odločal sodnik v konkretni zadevi, so še zapisali.Kot so sporočili z Združenja bank Slovenije (ZBS), bo vstop osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, onemogočen.ZBS zato vse obiskovalce poslovnih enot bank in hranilnic prosi, da že predhodno skladno z veljavnim odlokom pripravijo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT in jih ob obisku poslovne enote predložijo na vpogled pooblaščeni osebi. V nasprotnem primeru vstop v prostore banke ali hranilnice ne bo mogoč, so sporočili.