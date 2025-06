V primeru napada ZDA na Iran se je najbolj treba bati potez Kitajske

Razmere na Bližnjem vzhodu postajajo vse bolj napete, v ozadju pa se po tihem vrstijo vprašanja o morebitni širši vojaški eskalaciji. Evroposlanec in obramboslovec Vladimir Prebilič je v pogovoru za naš portal opozoril, da bi neposredno sodelovanje ZDA v spopadu z Iranom pomenilo resno tveganje za širši konflikt.

Po njegovem mnenju bi se v takšnem primeru lahko vpletla tudi Kitajska, kar bi svet pahnilo v novo geopolitično realnost. Ob tem kritično ocenjuje ravnanje Izraela in ZDA ter poudarja, da bi morala Evropska unija odigrati bolj aktivno mirovno vlogo – a te pripravljenosti za zdaj ne kaže.

Kako verjetno je, da se v tej vojni ZDA vključijo neposredno v spopad?

Mislim, da sam Izrael potihoma to pričakuje. Namreč, če resnično želijo uničiti iranski jedrski program, potem brez ameriške pomoči ne bo šlo. Z orožjem, s katerim Izrael danes razpolaga, do podzemnih objektov in utrjenih bunkerjev, kjer je ta program skrit, ne more. Samo Američani razpolagajo z orožjem, ki jih lahko doseže oziroma uniči. Zdaj pa – na drugi strani – če se bodo ZDA v to vključile, torej da bi tudi same aktivno posegle v spopad, potem jaz mislim, da je eskalacija tega konflikta možna. Namreč, Ljudska republika Kitajska se s tem, da bi na neki način strmoglavili režim v Iranu, ne strinja. Zato se mi zdi, da bi tu lahko prišlo tudi do posrednega soočenja dveh supersil. Jaz resnično upam, da do tega ne bo prišlo, ničesar pa ne moreš z gotovostjo trditi, kadar so v igri takšne države, kot so ZDA in Izrael. Tu je tudi nemogoče – mogoče.

Bo ameriška akcija usklajena z Izraelom ali gre za ločeno strategijo?

Seveda, tukaj brez uskladitve ne bo šlo. Nenazadnje je tudi Izrael poteze, ki jih je že naredil – sam napad na Iran, usklajeval z ZDA. Te so tudi to prostodušno priznale. Hkrati pa jim je tovrstna informacija omogočila pravočasen umik ameriških državljanov iz Irana ter izpraznitev veleposlaništva. Hkrati ZDA vojaško lahko delujejo samo pod neposrednim poveljstvom predsednika ZDA, kar pomeni, da bi Izrael lahko sodeloval z ZDA pod njihovimi pogoji.

Trump trdi, da Iran želi pogajanja v Beli hiši. Je takšen scenarij realen?

Meni se zdi takšen scenarij nerealen. Ne pozabimo, da je predhodna administracija v Washingtonu ogromno energije namenjala mirnemu reševanju sporov z Iranom. Aktualna je s prvim dnem Iranu sporočila nepripravljenost diplomatskega reševanja teh vprašanj. Začelo se je rožljanje z orožjem. Zato dvomim, da je mogoče po vsem tem preprosto povabiti na pogajanja Iran. Po drugi strani pa je tudi Izrael tisti, ki si iskreno ne želi, da bi do teh pogajanj prišlo. Izrael ima namreč dva cilja: prvi je strmoglavljenje režima v Iranu, drugi pa uničenje iranskega jedrskega programa. Tako da jaz mislim, da so takšna pogajanja zelo, zelo malo verjetna. Tu bi bila – kvečjemu – priložnost za Evropsko unijo, ki bi lahko posegla v ta spor in ponudila asistenco za iskanje premirja in pogoje za sobivanje obeh držav na bližnjem vzhodu. Tako bi lahko v imenu obeh strani izpeljali pogovor s tretjo stranjo, ki je neposredno in posredno vključena v soočenje/konflikt. Žal pa te pripravljenosti na strani EU sam ne zaznavam.

Majid Asgaripour Via Reuters

Kako daleč so ZDA pripravljene iti, če Iran odgovori z napadi na ameriške baze?

To je skorajda rdeča črta. Če bi se zgodil kakšen neposreden napad na ameriške enote na Bližnjem vzhodu, bi bilo nemogoče ne odzvati se. V kakšnem obsegu in na kakšen način, je seveda možnost interpretacije, ampak napad na enote ZDA na Bližnjem vzhodu bi definitivno pomenil, da se bodo ZDA odzvale, in samo pogovarjamo se lahko o obsegu takšnega odziva.

Pa še nekaj – Izrael ves čas trdi, da gre v tem primeru za samoobrambo, namreč po mednarodnem pravu tega ni mogoče tako tolmačiti. 51. člen ustanovne listine Združenih narodov je popolnoma in kristalno jasen, kaj to je. In napad na Iran to ni. In drugič – oni trdijo, da je cilj tega posredovanja Izraela predvsem odstranitev oziroma zmanjšanje verjetnosti, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Ampak, bolj kot spremljamo, lahko vidimo, da je cilj menjava režima iz teokracije v demokracijo, kar pa po mednarodnem pravu ni mogoče izvajati s silo. Mislim, da gre za neki skrit načrt, ki ni vezan samo na jedrski program, ampak predvsem na to, da Izrael želi enkrat za vselej spremeniti Iran v neko drugo državo, ki bi ne bila sovražnik Izraela. To pa je s silo težko doseči, saj je lahko kontraproduktivno. Ob tem velja omeniti še možnost implozije Irana, kot se je to zgodilo v primeru Iraka. Odstranitev režima lahko pomeni pojav milic in notranje državni konflikt, to pa lahko z domov požene milijone ljudi – kakor se je to zgodilo tudi v Siriji leta 2015.

FOTO: Afp

Kakšna je vaša splošna ocena o tem, kako bi vstop ZDA v vojno spremenil svet?

Vstop v vojno bi dramatično spremenil svet. Prvič – Kitajska bi to lahko tolmačila kot neposredno poseganje v njeno interesno cono. Kakšne bi bile tu reakcije, je težko predvidevati, ampak domnevam, da bi verjetno Kitajska v tem primeru na neki način pomagala Iranu s podporo pri dostavi vojaških in drugih sistemov. To bi lahko za Američane pomenilo, da bi se vojna izjemno zavlekla. Iran namreč ni majhna država. Gre za ogromno državo, ki je po površini velika za skoraj polovico EU in ima več prebivalcev kot Nemčija (90 milijonov). In te države se ne da premagati z nekaj bombami. Torej, če bi se pa spustili v neko vojno, da bi se izkrcali oziroma v vojaškem žargonu postavili čevelj na zemljo, to bi pa lahko za Američane pomenil nov Vietnam.

Drugič – če bi se Američani za to odločili, bi to lahko imelo velik vpliv na njihovo gospodarstvo, ki je že zdaj precej načeto zaradi špekuliranja z različnimi carinami in poudarjenega protekcionizma. Ne smemo pozabiti, da imajo carine negativen učinek tudi na ameriško gospodarstvo.

In tretjič – če se to res zgodi in bodo maske dokončno padle, se ve, da je potem Izrael ZDA in ZDA so Izrael. To pa danes ni ravno geopolitična referenca, saj glede na početje Izraela še kje drugje, omenjam samo Gazo in Zahodni breg, Libanon in tako naprej, je seveda govora o državi, ki si miru ne želi. In mislim da bi bila potem kredibilnost ZDA – še tisto malo, kar je od nje ostalo – povsem uničena. Skratka, mislim, da bi bila takšna avantura skrajno nespametna – da ne uporabim še kakšne težje besede.