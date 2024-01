V prihodnje povečan promet vojaških letal v okolici ljubljanskega letališča

V prihodnjih mesecih v okolici Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pričakujejo več vojaškega letalskega prometa. Letala Slovenske vojske so namreč zaradi rekonstrukcij na letališču Cerklje ob Krki za čas izvajanja del premestili na druga letališča, vojaški piloti pa začasno delujejo iz Letalske baze Brnik, so sporočili iz vojske.

Vojaški piloti se redno načrtovano usposabljajo v dopoldanskih urah, razen ob četrtkih, ko urijo letenje v nočnem času, so pojasnili. Prebivalcem teh območij se zahvaljujejo za razumevanje.

Zračni prostor okoli letališča je sicer posebej reguliran, letala na določenih območjih čakajo na dovoljenje za pristanek skladno z usmeritvami in navodili kontrole zračnega prometa Slovenije.

Rekonstrukcijo glavne vzletno-pristajalne steze ter več letaliških ploščadi na letališču Cerklje ob Krki so začeli v začetku januarja. Prenovo glavne steze bodo zaključili predvidoma do maja, ostala dela pa bodo zaključili do konca letošnjega leta.