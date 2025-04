Pred dnevi sta Nacionalni inštitut RS za biologijo in Javni zavod Krajinski park (JZ KP) Goričko pripravila in izvedla delovni sestanek regionalne skupine za varstvo opraševalcev, beseda pa je tekla tudi o azijskem sršenu, ki predstavlja veliko grožnjo za čebele in divje opraševalce. Rene Rus iz Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Simon Golob iz Čebelarske zveze Slovenije in Tina Belej iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave so predstavili ekologijo azijskega sršena, njegovo odkrivanje in zatiranje ter načrt hitrega odzivanja na zgodnje odkritje te invazivne tujerodne vrste. ...