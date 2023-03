V prestižnem ljubljanskem hotelu v šoku: kaj naj bi se dogajalo, so izvedeli iz medijev

V četrtek je slovensko javnost pretresla informacija društva Ključ, ki je na novinarski konferenci predstavilo rezultate raziskave o prostituciji med mladimi v Sloveniji. Med drugim so razkrili, da naj bi mlada dekleta svoja telesa prodajala v hotelih v Domžalah in v prestižnem ljubljanskem hotelu Intercontinental.

»O dejanjih, povezanih z vašimi novinarskimi vprašanji, je vodstvo hotela danes prvič slišalo in bilo seznanjeno s strani medijev, zato smo v zvezi z omenjenimi dogodki, ki jih navajate, izredno presenečeni in šokirani ter se odločno distanciramo od kakršnih koli omenjenih dogodkov in ravnanj. Prav tako nas doslej noben organ oziroma vpletena institucija nikoli ni seznanila ali obvestila o kakršnihkoli dejanjih, ki jih omenjate,« odgovarjajo na vprašanja v Intercontinentalu.

Dodajajo še, da vodstvo hotela skladno s korporativno politiko ostro obsoja tovrstna dejanja in bo tvorno sodelovalo v kakršnemkoli postopku in kolikor je v moči vodstva pomagalo h končnemu epilogu.

Kako nadzirajo goste hotela?

Kar zadeva kontrole pristopa gostov hotela in zunanjih obiskovalcev opravljajo legitimacijo ob prijavi gostov in pravijo, da žal nimajo pristojnosti preverjanja oz. legitimiranja ostalih obiskovalcev tako hotela kot ostalih servisnih storitev v hotelu, saj mnoge stranke oziroma gosti prihajajo zgolj v restavracijo in bar v 20. nadstropju, poslovni klub v 19. nadstropju in javnosti odprt wellnes v 18. nadstropju, kjer tudi dvigala omogočajo neposreden dostop brez uporabe kartice.

»Naše osebje je sicer usposobljeno, da prepozna sumljive aktivnosti in da pravočasno in pravilno reagira ter po potrebi pokliče varnostnika in policijo v primeru sumljivih dogajanj, bo pa vodstvo hotela na podlagi današnjih informacij še bolj posvetilo pozornost ozaveščanju in prepoznavanju sumljivih aktivnosti njenih gostov in drugih obiskovalcev,« so še dodali.

Povprašali smo jih še, ali v hotelu omogočajo storitev popoldanskih počitkov. »Sobe je v vseh hotelih je možno rezervirati za dnevni počitek. Takšna povpraševanja naš hotel redko pridobiva, mogoče nekajkrat na leto.«