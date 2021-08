Primorka stoji, v predoru gori vozilo (FOTO)

Na mejah potrebna potrpežljivost, gneča na manjših in večjih prehodih

Po poročanju portala promet.si je primorska avtocesta zaradi gorečega vozila v predoru Kastelec zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Črni Kal in Kozina.Nastal je daljši zastoj, ki je trenutno dolg kilometer in pol.Na Darsu opozarjajo, da vozniki med kolonama poskrbijo za reševalni pas.Na mejnih prehodih s Hrvaško je vedno daljša čakalna doba. Kot običajno v poletnem času se gneča v nedeljo do večera še stopnjuje. Tako je za vstop v Slovenijo treba povsod čakati najmanj eno uro, največ pa štiri.