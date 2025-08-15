GNEČA

V prazničnem petku dolge kolone pločevine na slovenskih cestah. Tu boste čakali najdlje

Kolone vozil se vijejo proti Primorski, kjer so najdaljši zastoji v okolici Ljubljane, na štajerski avtocesti zastoji nastajajo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pa predvsem v smeri proti Avstriji.
Fotografija: Kolone vozil se vijejo proti Primorski, kjer so najdaljši zastoji v okolici Ljubljane, na štajerski avtocesti zastoji nastajajo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pa predvsem v smeri proti Avstriji. FOTO: Dars
Odpri galerijo
Kolone vozil se vijejo proti Primorski, kjer so najdaljši zastoji v okolici Ljubljane, na štajerski avtocesti zastoji nastajajo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pa predvsem v smeri proti Avstriji. FOTO: Dars

STA, M. U.
15.08.2025 ob 12:37
15.08.2025 ob 12:56
STA, M. U.
15.08.2025 ob 12:37
15.08.2025 ob 12:56

Poslušajte

Čas branja: 2:15 min.

Na slovenskih cestah na praznični petek po poročanju prometnoinformacijskega centra nastaja več zastojev. Kolone vozil se vijejo proti Primorski, kjer so najdaljši zastoji v okolici Ljubljane, na štajerski avtocesti zastoji nastajajo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pa predvsem v smeri proti Avstriji.

image_alt
Spet zastoji na primorki, počilo je v smeri Kopra, previdno tudi na gorenjski avtocesti

V smeri proti Primorski nastajajo zastoji iz Gorenjske od Brda proti Vrhniki ter iz smeri Ljubljana Vič proti Vrhniki. Na razcepu Kozarje je tako kolona vozil po podatkih prometnoinformacijskega centra dolga okoli 10 kilometrov, pot do Vrhnike pa se podaljša za do 25 minut.

Več prometnih nesreč dodatno ovira promet 

Štajerska avtocesta je med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ponovno odprta, saj so odstranili posledice prometne nesreče. Ostaja zaprt vozni pas. Nastajajo zastoji.

Na cesti Sočerga - Črni Kal je v Sočergi zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Možno je, da bodo cesto po potrebi tudi zaprli. Priporočamo uporabo drugih mejnih prehodov. Nastajajo daljši zastoji v obe smeri.

Na cesti Kobarid - Robič je zaradi prometne nesreče oviran promet.

Na štajerski avtocesti zastoji nastajajo iz smeri Šentilja proti Mariboru in pri Dramljah proti Mariboru ter pri Slovenskih Konjicah v smeri Ljubljane.

Na gorenjski avtocesti se od priključka Kranj - Naklo proti Avstriji vije sedemkilometrska kolona vozil, zaradi česar je promet upočasnjen. Pred predorom Karavanke pa je na slovenski strani kolona dolga pet kilometrov. Uvoz Hrušica proti Karavankam je zaprt, v smeri proti Kranjski Gori pa voznikom priporočajo izvoz Jesenice vzhod.

image_alt
Vozniki v primežu kaosa na primorki: Nesreča povzročila za 30 kilometrov kolon

Zastoji so tudi na gorenjskih cestah Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora ter na obalni cesti Izola-Strunjan-Lucija ter cesti med Koprom in Dragonjo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

zastoji promet štajerska avtocesta kolona gorenjska avtocesta gneča

Priporočamo

Kaos na Bledu: prometni zastoji, pijani izgredi, nastanitve pokajo po šivih
Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela
Ste slišali, kaj je ženski (50) v Račah naredil njen 51-letni partner?
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Kaos na Bledu: prometni zastoji, pijani izgredi, nastanitve pokajo po šivih
Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela
Ste slišali, kaj je ženski (50) v Račah naredil njen 51-letni partner?
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.