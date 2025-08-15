V prazničnem petku dolge kolone pločevine na slovenskih cestah. Tu boste čakali najdlje

Na slovenskih cestah na praznični petek po poročanju prometnoinformacijskega centra nastaja več zastojev. Kolone vozil se vijejo proti Primorski, kjer so najdaljši zastoji v okolici Ljubljane, na štajerski avtocesti zastoji nastajajo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pa predvsem v smeri proti Avstriji.

V smeri proti Primorski nastajajo zastoji iz Gorenjske od Brda proti Vrhniki ter iz smeri Ljubljana Vič proti Vrhniki. Na razcepu Kozarje je tako kolona vozil po podatkih prometnoinformacijskega centra dolga okoli 10 kilometrov, pot do Vrhnike pa se podaljša za do 25 minut.

Več prometnih nesreč dodatno ovira promet Štajerska avtocesta je med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ponovno odprta, saj so odstranili posledice prometne nesreče. Ostaja zaprt vozni pas. Nastajajo zastoji. Na cesti Sočerga - Črni Kal je v Sočergi zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Možno je, da bodo cesto po potrebi tudi zaprli. Priporočamo uporabo drugih mejnih prehodov. Nastajajo daljši zastoji v obe smeri. Na cesti Kobarid - Robič je zaradi prometne nesreče oviran promet.

Na štajerski avtocesti zastoji nastajajo iz smeri Šentilja proti Mariboru in pri Dramljah proti Mariboru ter pri Slovenskih Konjicah v smeri Ljubljane.

Na gorenjski avtocesti se od priključka Kranj - Naklo proti Avstriji vije sedemkilometrska kolona vozil, zaradi česar je promet upočasnjen. Pred predorom Karavanke pa je na slovenski strani kolona dolga pet kilometrov. Uvoz Hrušica proti Karavankam je zaprt, v smeri proti Kranjski Gori pa voznikom priporočajo izvoz Jesenice vzhod.

Zastoji so tudi na gorenjskih cestah Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora ter na obalni cesti Izola-Strunjan-Lucija ter cesti med Koprom in Dragonjo.