V požaru v Vižmarjah ostali brez vsega, obljubljajo jim pomoč

Policisti so v sredo začeli ogled pogorišča v Vižmarjah, ki še ni končan, prav tako ni znan vzrok požara, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Na policiji pričakujejo, da bo kriminalistična preiskava trajala dalj časa. Škoda je ogromna, obrtniki, ki so člani OZS, lahko pričakujejo tudi pomoč zbornice.

Na policiji so za zdaj pojasnili le, da gre za večjo gospodarsko škodo, ki je nastala več gospodarskim družbam in posameznikom. Policisti o dogodku še naprej zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V skladiščni hali v Vižmarjah, ki jo je v torek zajel požar, je svoje prostore najemalo 40 podjetnikov. Pogorela stavba je sicer v lasti Metalke Commerce. Vodstvo podjetja je na terenu, STA tako odgovore podjetja glede zavarovanja in sanacije še čaka.

Humanitarna pomoč za podjetnike

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so danes za STA pojasnili, da imajo humanitarno ustanovo za pomoč obrtnikom, ki članom pomaga v primeru nesreč. Na ljubljanski območni zbornici še zbirajo podatke, koliko od prizadetih obrtnikov je članov OZS. Vsakemu od njih bodo zagotovili enkratno denarno pomoč in jim pomagali prek te ustanove.

»Praksa je, da problematiko predstavimo tudi v naši reviji Obrtnik podjetnik in damo poseben transakcijski račun, preko katerega zbiramo posebna sredstva za naše obrtnike,« so pojasnili na OZS.

Območna zbornica Ljubljana Šiška ima že vrsto let sklenjeno tudi pogodbo z NLB, po kateri lahko njihovi člani pridobijo premostitveni gotovinski kredit v višini 20.000 evrov, je za portal 24ur.com povedal generalni sekretar območne zbornice Gregor Epih. Tega bodo tako lahko koristili tudi tisti obrtniki, ki so v požaru utrpeli škodo. Sredstva bodo lahko namenili za nakup strojev, materiala ali drugih stvari, denar pa bodo morali vrniti v roku enega leta, pri čemer jim bo banka odpisala tretjino obresti, zbornica pa dve tretjini.

Če je sedež podjetja na območju zbornice Ljubljana Šiška in so člani, bodo obrtniki deležni še finančne in druge pomoči, tako pravne kot davčne, svetovalne. Če pa so prizadeti podjetniki člani druge zbornice, pa Epih svetuje, naj se obrnejo na območno zbornico, kjer ima podjetje sedež.

Požar izbruhnil v torek zjutraj

Požar skladišča v Plemljevi ulici v Vižmarjah je izbruhnil v torek nekaj minut po 4. uri. S palet, naloženih ob objektu, se je ogenj razširil v notranjost objekta, v katerem ima skladišča več podjetij, tudi trgovsko podjetje z gumami, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci so požar pogasili okoli 14. ure, ker pa so se pojavljala manjša žarišča, je na terenu čez noč ostalo šest enot, ki so izvajale nadzor požarišča.

V Gasilski brigadi Ljubljana so na Facebooku pojasnili, da je v intervenciji sodelovalo skupaj več kot 220 gasilcev iz 24 enot. Koordinacijo je izvajala enota za podporo vodenju, prav tako je sodelovala enota za logistiko. Aktiviran je bil celoten štab javne gasilske službe Ljubljana in predstavniki oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo pri Mestni občini Ljubljana. Aktivirali so tudi državni ekološki laboratorij, saj se je v zrak dvigal močan temen dim.

Kriminalistična preiskava dogodka bo trajala dalj časa, saj gre za večje pogorišče, kjer je potekala obsežna intervencija več intervencijskih in drugih služb.