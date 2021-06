V Postojnsko jamo tudi z boni

Upajo na velik obisk. FOTO: Jure Eržen

rojstni dan v teh dneh praznujejo mladiči proteusa.

Po najdaljšem zaprtju Postojnske jame v vsej njeni zgodovini, trajalo je kar 231 dni, jo je od včeraj spet mogoče obiskati. »Vrata odpiramo zagnani, a z odgovornostjo, saj se kot nosilci certifikata Green & Safe zavezujemo, da bomo svojim gostom zagotovili varne razmere, kakovostno storitev in nepozabno doživetje,« so ob tem veselem trenutku zapisali v Postojnski jami.Ob novem izzivu dodajajo: »Ob pozitivnem trendu si tudi družba Parka Postojnske jame in butičnega hotela Vila Planinka na Jezerskem vseskozi prizadeva slediti aktualnim razmeram in tako svojim gostom kot osebju zagotoviti najvišje standarde in protokole za brezskrben obisk in varno bivanje pri nas. V skladu z vsemi priporočili stroke smo 18. maja ponovno odprli vrata butičnega hotela Vila Planinka na Jezerskem, včeraj smo odprli Postojnsko jamo, Vivarij, Expo, Modrijanovo domačijo z mlinom in Magdalena Food & Fun. Poleg tega bomo 18. junija odprli popolnoma prenovljeni Hotel Jama in Tajne prostore Hotela Jama. Konec junija odpiramo še Predjamski grad, kjer trenutno za obiskovalce prenavljamo pot do gradu.«Obiskovalce seveda zanima, ali lahko za obisk Postojnske jame in drugih atrakcij koristijo bone. »Z veseljem sporočamo, da je odgovor: da, končno,« pojasnjujejo v Postojnski jami. »Z novimi boni boste lahko obiskali tako Postojnsko jamo kot tudi Predjamski grad in druge atrakcije v parku. Po neuradnih podatkih naj bi začeli veljati julija, unovčili pa jih boste lahko v gostinstvu, kulturi, športu in rekreaciji. Že zdaj pa lahko vavčerje koristite v vseh naših namestitvenih zmogljivostih.«Radovednost ob ponovnem odprtju Postojnske jame nima meja, zato mnoge zanima, kaj se dogaja z mladiči človeške ribice, ki so poželi toliko zanimanja. »V tem letu sta bila edina obiskovalca zmajčkov njihova skrbnika – biologain. Zmajčki, ki prav v teh dneh praznujejo svoj peti rojstni dan, so zdravi in so v tem letu zrasli za 1,5 cm. Največji med njimi meri že 14 centimetrov!« so še povedali.Hkrati opozarjajo, da za obisk Postojnske jame ni potrebno potrdilo PCT, obvezno pa je upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov, kot so razkuževanje rok, higiena kašlja, nošenje maske in ohranjanje varnostne razdalje. »Poskrbeli bomo tudi za varnostno razdaljo na kultnem jamskem vlakcu in med ogledom jame v manjših skupinah. Verjamemo, da smo zrela in odgovorna družba in da se bodo naši gostje skladno s tem tudi obnašali. Sproščeno, a odgovorno do sebe in drugih.«