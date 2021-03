V Posočju še naprej zastrupljajo, denar vreden več kot zdravje Slovencev

Sosežig (tudi nevarnih) enormnih količin odpadkov v cementarni Salonit Anhovo močno onesnažuje srednje Posočje, a lokalna in državna politika sta gluhi za spremembe zakonodaje, ki bi preprečila okoljsko katastrofo, zaradi katere zboleva in umira že več generacij tamkajšnjih prebivalcev. Čeprav se je pred enim letom prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da se je zdravniška stroka tako jasno in nedvoumno opredelila proti temu problemu, se od takrat še ni premaknilo nič.Preberite več na Onaplus.si