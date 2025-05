V portoroški marini občudovali jahto za pet milijonov (FOTO)

Internautica privablja vse ljubitelje morja, pa naj gre samo za seznanjanje z navtičnimi novostmi ali tudi za pridobitev informacij pred nakupom plovila, navtičnega pripomočka ali samo navtičnih oblačil. Sejem ponuja dober pregled trga in povezuje domačo navtično industrijo s tujo. Obiskovalcem se je tudi letos predstavilo nekaj sto domačih in tujih razstavljavcev.

Kot je povedal predstavnik soorganizatorja in gonilna sila tega sila uveljavljenega sejma Jurij Korenc iz Studia 37, so se trudili, da je bila letošnja Internautica s svojim spremljajočim dogajanjem še bolj slikovita. Na ogled je bilo veliko več povsem novih modelov plovil, novih blagovnih znamk, a manj jadrnic. To Korenc pripisuje smernicam, ki kažejo več zanimanja za motorna plovila.

Projektant plovil Japec Jakopin napoveduje, da se navtični panogi po lanskem manjšem padcu obetajo dobri časi.

Projektant plovil Japec Jakopin napoveduje, da se navtični panogi, težki približno 200 milijard evrov, po lanskem manjšem padcu obetajo dobri časi. Direktor Marine Portorož Miha Zupanc pa je naznanil prizadevanja, da marini povrnejo prvotni sloves. Izpostavil je prenovo vseh pomolov, ki so jih preoblekli v visokogorski macesen, razširitev obstoječe gostinske ponudbe in nov potapljaški center. Tako kot prejšnja leta so sejem bogatili poudarki na zeleni tehnologiji in trajnostnem razvoju. Organizirali so več spremljajočih dogodkov o industriji plovil, dotaknili pa so se tudi superjaht na hibridni pogon.

Od 600 evrov ...

Razstavljenih je bilo 150 plovil, seveda je bilo največ zanimanja za tista po bolj dostopnih cenah in namenjenih dopustniški rekreaciji. Lendavsko podjetje Habco z Mitjo Hajdinjakom na čelu je predstavljalo češke napihljive katamarane, namenjene rekreaciji. Zloženi v torbe gredo tudi v prtljažni prostor osebnega vozila, tehtajo pa nekaj deset kilogramov. Cena najmanjšega je okoli 5000 evrov.

Highfield classic 310 z motorjem honda BF 21SR Foto: Janez Mužič

Mini oru lake 310 pa je hitro zložljivi kajak, zaradi svoje stabilnosti in enostavnosti upravljanja idealen za začetnike vseh starostnih skupin. Zložen v torbo tehta le sedem kilogramov in zanj je treba odšteti le 600 evrov. Povsem plastičen čolniček whaly je primeren za družinski dopust ali prevoz z večjega plovila na obalo. Dolg je 2,1 m, namenjen dvema osebama in primeren za motor z manjšo močjo. Seveda je mišljen bolj za zabavo, ki dopustnika stane okoli 700 evrov.

Ponudba gumijastih napihljivih plovil je precejšnja. Highfield classic 310 je na primer dolg 3,1 m, s kar zadosti močnim motorjem honda BF 21SR je bilo zanj na sejmu brez DDV treba odšteti 10.300 evrov. Skupaj z motorjem je bil prav tako na voljo highfield patrol 540 coaster. Predvsem za službene dejavnosti in potapljače ter prevoz 12 oseb je bila njegova cena 32.000 evrov.

... do 5 milijonov

Nemalo pozornosti med vodnimi skuterji je pritegnil Sea-Doojev kar nekako dirkalni in na pogled futuristični model za dve osebi. Ima trivaljni motor z 90 konjskimi silami in je dosegljiv za 12.300 evrov. Mnoge je presenetila ponudba nekaj večjih plovil za športne ribiče oziroma »big game« ribolov na tune in druge velike ribe.

27. Internautico so pripravili v Portorožu.

Tega ribolova pri nas ni, na Hrvaškem pa čedalje več. 10 m dolg in posebno prirejen čoln s povečljivo palubo za te namene je dala na ogled italijanska firma. Izdelujejo njegove verzije s kabinami ali brez in tudi take, ki so namenjene družinam. Seveda imajo vse potrebno za tovrstne pustolovščine, stanejo pa od 200.000 evrov navzgor. In ko smo že pri tako visoki ceni, omenimo, da je na letošnjo Internautico priplula celo pet milijonov evrov vredna motorna jahta. No ja, verjetno le na ogled.

Hitro zložljivi kajak oru lake Foto: Janez Mužič

Napihljivi katamaran minicat 310 je priljubljen zaradi svoje preprostosti, lahkega prevoza in shranjevanja. Foto: Janez Mužič

Za službene namene in za potapljače je bil v ponudbi highfield patrol coaster. Foto: Janez Mužič

Plovilo za športne ribiče na tune in druge velike ribe. Foto: Janez Mužič

Futuristično oblikovan dirkalni model Sea-Doojevega vodnega skuterja za dve osebi Foto: Janez Mužič