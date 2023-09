38-letna Sara iz Grosuplja je bila do svojega 35. leta običajno dekle, ki je normalno funkcionirala, hodila v šolo, se družila, imela fanta, se ukvarjala s kužki, predvsem pasme kavalir, in obiskovala pasje razstave. Čeprav so se njene težave nakazovale že pri 18 letih, »ko mi je začelo snežiti v oči«, pa si nikoli ni mislila, da bo prišel v njenem mladem življenju čas, ko si želi samo še umreti. Ko jo obiščemo na domu, v hiši velja prav poseben režim. Sprejme me njena mama, ki me še pred vstopom prosi, naj si na nos nataknem zdaj že pozabljene maske, ki smo jih nosili v času covida. »Ne sme ...