Novo sproščanje ukrepov v teh dveh regijah, a verjetno ne za dolgo

Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb, ki je v petek (19. marec) po več kot mesecu znova preseglo 800, je glede na dan prej še naraslo in doseglo število 808 (dan prej 804). Minuli petek (12. marec) je sedemdnevno povprečje znašalo 689.

Od ponedeljka bodo spet lahko odprti vrtovi in terase gostinskih lokalov v primorsko-notranjski statistični regiji. Tako je sredi tedna odločila vlada, ko se je ta regija glede na sedemdnevno povprečje uvrstila med rumene statistične regije, tako kot že dva tedna velja v jugovzhodni in posavski statistični regiji.V primorsko-notranjsko regiji se od ponedeljka sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih lokalov.Razmere v tej regiji so se v le nekaj dneh močno poslabšale in je regija trenutno glede na sedemdnevno povprečje števila okužb oranžna oziroma je rdeča tik pred vrati. Vprašanje je, kako se bo epidemiološka slika v tej regiji v naslednjih dneh spreminjala in koliko časa bodo terase lokalov sploh lahko odprte.Od ponedeljka bodo veljale spremembe tudi v obalno-kraški regiji, ki iz rdeče prehaja v oranžno fazo, s tem pa se odpravi omejitev gibanja z drugimi regijami.V obalno-kraški regiji so bile od uvrstitve v rdečo fazo lahko odprte vse trgovine oz. dejavnosti, pri katerih od zaposlenih ni zahtevano testiranje, denimo pošte, bencinski servisi, dostavne storitve in banke, med drugimi pa so lahko odprte trgovine velikosti do 400 kvadratnih metrov. Z uvrstitvijo regije v oranžno fazo bodo, kakor sedaj velja za druge regije, lahko ob določenih pogojih odprte vse trgovine.Kot je znano, bo svetovalna skupina za covid zna čelu v ponedeljek razmišljala o morebitnih novih korakih za zajezitev epidemije.