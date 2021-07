V ponedeljek potrdili 106 novih primerov

V ponedeljek so ob 1.650 PCR-testih potrdili 106 okužb z novim koronavirusom, poroča sledilnik. To pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 6,4 odstotka. V ponedeljek je bilo opravljenih 27.713 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje novih primerov se je nekoliko dvignilo in zdaj znaša 70,1 primera.Polno cepljenih je 791.486 prebivalcev, medtem ko je število cepljenih s prvim odmerkom preseglo 900.000.V bolnišnici se zdravi 28 oseb, od tega jih je sedem na intenzivni terapiji. Smrtnih žrtev ni bilo.Strokovnjaki medtem opozarjajo, da je delta različica v Sloveniji že skoraj povsem izrinila vse ostale. V zadnjem obdobju, ko so pregledali 222 vzorcev, so ugotovili, da gre v kar 210 primerih za različico delta.