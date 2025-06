V ponedeljek ob pokojninah tudi letni dodatek: toliko boste prejeli (FOTO)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v ponedeljek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek. Ta bo letos za pet evrov višji kot lani. Posamezniki bodo tako prejeli med 155 in 465 evri dodatka, skupni znesek letnega dodatka je 172,6 milijona evrov, so sporočili s Zpiza.

Kot so pojasnili na Zpizu, so bili pogoji in roki za izplačilo letnega dodatka določeni z zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki je bil sprejet decembra lani.

V juniju bo zavod po njihovih navedbah ob izplačilu rednih pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja izplačal letni dodatek v skupnem znesku 172,637.067 evrov. Letni dodatek bo izplačan 628.060 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 169,746.780 evrov in 11.012 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja v skupnem znesku 2,890.287 evrov.

Kot so navedli, so letos spremenjene tudi meje petih razredov, po katerih se določa višina dodatka. Ta je določen v petih različnih višinah. Prejemniki najnižjih pokojnin, ki ne presegajo 680 evrov, bodo prejeli 465 evrov dodatka, prejemniki pokojnin, ki so višje do 1160 evrov, pa bodo prejeli 155 evrov dodatka.

Tudi letos se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem uživalcu upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine, ter izplača v skladu z veljavno lestvico.

Tabela z zneski letnega dodatka glede na višino pokojnine oz. višino nadomestila iz invalidskega zavarovanja. FOTO: Zpiz, STA

V ta namen so na zavodu letos pozvali 138.844 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 18. junija so prejeli vrnjenih 115.347 izjav. Večini teh uživalcem (113.795) bodo letni dodatek nakazali že konec junija, so napovedali. Uživalcem, ki bodo zavodu izjave posredovali do konca septembra, bo letni dodatek izplačan oktobra. Če izjave ne vrnejo, pa jim bodo letni dodatek nakazali oktobra v najnižjem znesku, to je 155 evrov oziroma sorazmerni del tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

Ob tem so pojasnili, da še vedno velja posebnost, da se v določenih primerih letni dodatek ne odmeri v sorazmernem delu. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 680 evrov, se bo letni dodatek v znesku 465 evrov izplačal v celotni višini, tudi če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Na ta način bo letni dodatek odmerjen 46.188 uživalcem v skupni višini 21,307.811 evrov. Vsem ostalim 43.034 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 680 evrov, pa se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka v skupni višini 4,654.726 evrov.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili po juniju letos, bo letni dodatek izplačan skupaj s prvim izplačilom, so še napovedali.

Pojasnili so še, da je letni dodatek rubljiv prejemek in se lahko zaseže v dobro upnika. V primeru, ko je zavodu vročen izvršilni naslov (npr. sklep o izvršbi, sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke), je zavod dolžan ravnati v skladu z izvršilnim naslovom ter izvesti rubež prejemkov. V nasprotnem primeru je zavod upniku odškodninsko odgovoren za opuščeno odtegnitev.

Uživalci letnega dodatka ob izplačilu tega tudi letos ne bodo prejeli obvestil o nakazilu. Obvestila o nakazilu se vsem uživalcem posredujejo le enkrat letno, in sicer ob uskladitvi prejemkov, so pojasnili.