V ponedeljek jih bo več kot 100.000 dobilo višje pokojnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo 31. maja 103.569 upravičencem izplačal višjo pokojnino z upoštevanjem novele ZPIZ-2I, so sporočili iz zavoda. Od 1. maja letos se namreč uporablja popravek zakona, ki na novo določa višino najnižje pokojnine, zagotovljene pokojnine in tudi zagotovljen znesek invalidske pokojnine.



V maju bo tako izvedeno zvišanje pokojnin:



– za 84.305 uživalcev na znesek zagotovljene pokojnine,

– za 11.120 uživalcev na zagotovljeni znesek invalidske pokojnine in

– za 8.144 uživalcev na znesek najnižje pokojnine.



Najnižja pokojnina iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2 od 1. maja tako znaša 279,56 evra, zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2 znaša 620,00 evra in zagotovljen znesek invalidske pokojnine po določbah ZPIZ-2 znaša 388,54 evra, so sporočili iz Zpiza.

