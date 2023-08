V ponedeljek in torek brezplačen dostop do vseh digitalnih vsebin

Spoštovani naročniki,

ker je v ponedeljek, 14. avgusta, dela prost dan in bo posledično s tem onemogočena dostava časopisa, se je medijska hiša Delo odločila, da na ta dan Slovenske novice ne bodo izšle v tiskani obliki. Ker želimo upravičiti poslanstvo najbolj branega časnika na sončni strani Alp in zagotoviti kar se da visoko in kakovostno informiranost prebivalstva, bodo vsebine v ponedeljek izšle v digitalizirani različici časopisa in na naši spletni strani slovenskenovice.si.

Ponedeljkove Slovenske novice boste tako lahko brezplačno prebirali na pametnih napravah (mobilnikih in tablicah) ter na vseh računalnikih z dostopom do spleta. Kako? Enostavno, potrebujete 3 minute.

Sledite trem korakom:

Izpolnite obrazec na spletni strani Solidarnost. Na vaš elektronski naslov boste dobili kodo, ki omogoča brezplačno branje Novic v ponedeljek in torek. Prijavite se v vaš uporabniški račun na portalu slovenskenovice.si (ikona možica v desnem zgornjem kotu strani ali kliknite na to direktno povezavo) in v nastavitvah (»Aktivacije«) vpišite prejeto kodo. Če uporabniškega računa nimate, si ga lahko brezplačno ustvarite.

Z uspešno aktivirano kodo v vašem uporabniškem računu lahko pričnete prebirati Novice brezplačno:

Članki na naši spletni strani se vam bodo ob uspešni aktivaciji kode odklenili samodejno (preverite, da se je ikona možica v zgodnjem desnem kotu portala obarvala rumeno; če se ni, se prijavite znova),

Na naslovu tisk.delo.si boste lahko brskali po digitalizirani (PDF) ediciji,

Na mobilnike in tablice si iz Google Play in Appstorea lahko prenesete našo aplikacijo »Slovenske novice«. Ko jo boste prvič zagnali, se ne pozabite vpisati z uporabniškim računom, na katerem ste si aktivirali brezplačni dostop.

Slovenske novice so tudi dobrodelne! Že več kot tri desetletja prek našega Krambergerjevega sklada pomagamo slovenskim družinam v stiski. Za pomoč prizadetim v poplavah na številko 1919 pošljite SMS-sporočilo KRAMBERGER5 ... donirali boste pet evrov. Več informacij o Krambergerjevem skladu



Tukaj so podrobnejša navodila za aktivacijo internetne kode.