V podzemlju brez nogometa

Konec leta nastopi čas za obračun, pregled izpolnjenih ciljev in začrtanje smernic za prihodnost. Obenem pa tudi priložnost za druženje in zahvalo. Vodstvo NK Brinje Grosuplje je za svoje trenerje in najzvestejše člane, ki so prek leta podpirali in uresničevali ideje kluba, ob koncu koledarskega leta organiziralo izlet na Kras.

Rekreacija tudi na oddihu FOTOgrafiji: Dejan Ljubenović

Avtobus je v sobotnem dopoldnevu odpeljal 21 nogometašev in podpornikov, manjkal je le poškodovani trener Urban. Trenerji, uprava in zaslužni posamezniki so najprej obiskali Škocjanske jame, čemur je sledil ogled vinske kleti Vinakras, kjer so se podučili o zgodovini pridelave in staranju vina, občudovali stare buteljke ter degustirali štiri različne vrste žlahtne kapljice. Druženje so sklenili s kosilom na isti lokaciji. »Izogibali smo se nogometa in tem, povezanih z njim, v največji možni meri. Bilo je težko, a nam je uspelo,« je pojasnil predsednik kluba Andraž Zrnec, ki se veseli prihajajoče sezone in velikih obetov klubskih selekcij, od katerih so mladinci in kadeti v vrhu prve lige, člani pa so z eno nogo že v drugi.

Tudi sicer ciljev ne manjka, predvsem pa se oklepajo obljub Občine Grosuplje, ki bo v novem letu poskrbela za novo tribuno in ureditev prostorov s pripadajočo infrastrukturo, kar bo klub dvignilo še na višjo raven, obenem pa poskrbelo za dostojno počutje članov in gostov.