Ste videli, kako elegantno obleko si je nadela Tina Gaber za v Podbreznik? Spremljala je Roberta Goloba (FOTO)

Stanovanjski sklad RS in Mestna občina Novo mesto sta danes v Podbrezniku v Novem mestu odprla sosesko s 186 novimi neprofitnimi stanovanji. Odprtja se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je v nagovoru dejal, da je cilj države število najemniških stanovanj z zdajšnjih 33.000 v povečati na 50.000 v prihodnjih 10 letih.

Tina Gaber v sproščenem klepetu z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem. FOTO: Boštjan Podlogar/STA

Nova stanovanjska soseska z najemniškimi neprofitnimi stanovanji se v novomeškem Podbrezniku razteza na 17.600 kvadratnih metrih, kjer je zraslo pet novih stanovanjskih blokov. V njih je 186 stanovanj v velikosti od 38 do 88 kvadratnih metrov, od česar so 103 stanovanja od republiškega sklada, preostala pa od občine. Pod bloki sta zgrajeni dve podzemni garaži s 100 parkirnimi mesti, še 68 parkirnih mest je urejenih na površju.

Z načrtovanjem projekta sta sklad in občina začela leta 2019, ko sta zamenjala nekatera zemljišča v Podbrezniku in na lokaciji Brod Drage. V letih 2021 in 2022 sta izvedla javno naročilo, gradnja je stekla leta 2023 in bila zaključena konec lanskega leta.

Na sprehodu na lokaciji FOTO: Boštjan Podlogar/STA

Po besedah predsednika uprave stanovanjskega sklada Črtomirja Remca gre za prvi tak primer sodelovanja med občino in republiškim stanovanjskim skladom. Naložba je stala okoli 30 milijonov evrov, ki so jih prispevali sklad, občina in država (z namensko dokapitalizacijo sklada v višini 8,3 milijona evrov), del denarja pa je s posojilom zagotovila Razvojna banka Sveta Evrope (CEB).

Gradnja v Podbrezniku še ni zaključena

S stanovanji bo po Remčevih besedah upravljal Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto, »ki najbolje ve, kdo potrebuje stanovanje«. Razpis za prvih 83 stanovanj je občinski sklad že objavil, drugi razpis naj bi bil po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija objavljen v roku enega meseca. »Pri tem bo veljalo, da se lahko na razpis za stanovanja v lasti občine prijavijo samo občani Novega mesta, medtem ko pri najemu stanovanj stanovanjskega sklada te omejitve ne bo,« je dejal za medije.

FOTO: Boštjan Podlogar/STA

Po Macedonijevih besedah s tem gradnja v Podbrezniku še ni zaključena. Med drugim republiški stanovanjski sklad tam načrtuje še 45 stanovanj, občina pa gradnjo otroškega vrtca. V okolici bodo na voljo tudi zemljišča za vrstne hiše in individualno gradnjo za zasebne investitorje. Gradnja stanovanj je načrtovana tudi na lokaciji Brod Drage.

Smele načrte pri gradnji stanovanj ima po Golobovih besedah tudi država. Ta med drugim načrtuje sprejetje dolgoročnega zakonskega okvirja, s katerim bo zagotovila stabilno financiranje tega področja. »V tem tem tednu gre v javno obravnavo že usklajen zakon o financiranju stanovanjske gradnje, ki bo za to področje zagotovil milijardo evrov v 10 letih, kar je 100 milijonov evrov letno,« je dejal v nagovoru zbranim.

Največji investicijski val

Golob je povedal, da bo šlo za največji investicijski val v stanovanjsko gradnjo v zgodovini države, katerega cilj je, da bi Slovenija od 33.000 najemnih stanovanj, kolikor jih ima trenutno, prišla do 50.000 najemnih stanovanj. Pri tem verjame, da jim bo to uspelo. »Samo v prihodnjih mesecih bomo odpirali toliko gradbišč, kot se jih ni odpiralo še nikoli,« je dejal.

Po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca naj bi v prihodnjem letu začeli graditi 2000 stanovanj. Povedal je še, da bo šel ta teden v javno obravnavo tudi osnutek novele stanovanjskega zakona.

Odprtja soseske se je udeležil tudi vice guverner CEB Tomaš Boček, ki je pohvalil slovensko stanovanjsko politiko in dejal, da njene rešitve in načrti služijo kot model za druge države v Evropi.