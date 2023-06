V Pivki prestavili odprtje doma za starejše, negovalcev ni

Nov dom SeneCura v Pivki, ki lahko sprejme 65 stanovalcev, bi moral začeti delovati junija, a so njegovo odprtje prestavili okvirno na jesen. Vzrok je, da jim ne uspe dobiti delavcev. Doslej so zaposlili le vzdrževalca in eno strežnico. Direktorica in socialna delavka v skladu z modelom grozda manjših domov skrbita tudi za enoti podjetja SeneCura v Komendi in Žireh. V pravkar zgrajenem domu so sicer nameravali zaposliti 35 ljudi.

Iščejo jih na vse načine

Po besedah Sande M. Gavranovič, ki je v okviru avstrijskega podjetja SeneCura pristojna za Slovenijo, zaposlene iščejo na vse načine. Potrebovali bi diplomirane in srednje medicinske sestre oziroma tehnike, bolničarje in strežnice. V koprski območni službi zavoda za zaposlovanje, s katerim sodelujejo, v evidenci brezposelnih trenutno ni prijavljenih kandidatov, ki bi bili ustrezni za zaposlitev na teh delovnih mestih. Težave so tudi zaradi pomanjkanja kuharjev, kar pomeni, da v pivškem domu za zdaj ne morejo zagnati lastne kuhinje.

Znano je, da so med glavnimi vzroki za pomanjkanje poklicev v socialnem varstvu nizki dohodki in časovna preobremenjenost. V SeneCuri, ki ima v Sloveniji sedem domov za starejše občane, morajo kot koncesionarji spoštovati sistem plačnih razredov v javnem sektorju, lahko pa svoje zaposlene bolje nagradijo z različnimi dodatki.

Še več mesecev bo prepotrebna stavba za lokalno okolje prazna. FOTO: Občina Pivka

»Novi dom je velika pridobitev. Težave s kadri so zelo resne, vendar sem optimist in verjamem, da se bodo zadeve v nekaj mesecih uredile,« pravi Robert Smrdelj, župan občine Pivka. Pri iskanju rešitve za lokalni dom za starejše so se priključili projektu Grozd majhnih domov. Pri tem sodelujeta tudi občini Žiri in Komenda, kjer je podjetje SeneCura že lani in na začetku tega leta odprlo domova za starejše. Težave s kadri pa so imeli tudi tam. »Pri grozdu majhnih domov gre za model razpršenega poslovanja, saj sicer domovi vsak zase ne bi bilo ekonomsko rentabilni, tako pa si delijo nekatere stroške,« pojasni Smrdelj.

Kot povedo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je po oceni v socialnovarstvenih zavodih vsaj tolikšno pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege kot v slovenskih bolnišnicah, kjer razpolagajo z metodološko preverjenim zadnjim podatkom, da primanjkuje več kot 20 odstotkov kadra. Za rešitev težav bi bilo treba najprej določiti nove kadrovske standarde in normative, ki temeljijo na današnjih potrebah pacientov, nato oblikovati strategijo in sprejeti zakon za dosego teh ciljev, navedejo.

Težave celotne družbe

»Da izvajalci zdravstvenih storitev ne bodo zapuščali poklica ali odhajali v tujino, je treba nujno urediti delovne razmere, zagotoviti konkurenčno plačilo ter izboljšati njihov status. To so stvari, na katere opozarjamo že več let in jih je treba nujno rešiti, sicer nam grozi razpad zdravstvenega sistema,« poudari predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman.

Podobno meni Darinka Klemenc iz združenja Srebrna nit, ki poudari, da so težave s kadri v domovih starejših občanov prisotne po vsej Evropi, kjer ti poklici očitno niso dovolj cenjeni. Kot sklene, ni jasno, kako se bomo ob obstoječih demografskih trendih kot družba v prihodnje znašli.

Sanda M. Gavranovič pravi, da bi potrebovali diplomirane in srednje medicinske sestre oziroma tehnike, bolničarje in strežnice. FOTO: Roman Šipić

Župan Robert Smrdelj kljub težavam ostaja optimističen, da se bodo zadeve v nekaj mesecih uredile. FOTO: Jože Suhadolnik