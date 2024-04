V Piranu za rezervacijo na plaži globa, a to še ni vse! Na udaru tudi skrbniki psov

Pirančani si, kot kaže, želijo, da bi se domačini in vse številnejši turisti primernejše se vedli v javnem prostoru. Na včerajšnji seji občinskega odbora so namreč potrdili spremembe Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin, ki jo je predlagal svetnik Svobode Jaka Drenik, poroča Regionalnaobala.

Odlok med drugim opredeljuje ravnanje lastnikov psov in prepoveduje rezervacije na plaži z brisačami in ležalniki. V primeru, da bo zaznala kršitev, se bo brisača lahko odvzela, lastnika pa bo doletela globa 50 evrov, je poročal Radio Prvi.

Nič več cvetličnih korit, stojal za sušenje perila na uličicah ...

Skrbnik psa bo ob pozivu pristojnega organa moral pokazati vrečko za pasje iztrebke in vodo za izplakovanje, »pasji prekrški« pa bodo kaznovani z globo 250 evrov, piše portal in dodaja, da nove prepovedi piranske občine vključujejo tudi prepoved prenočevanja in spanja na ulicah in trgih, kopalnih območjih, parkih, zelenicah ...

Prepoveduje se uživanje alkoholnih pijač izven gostinskih lokalov in gostinskih vrtov, pa tudi postavljanje klopi, miz in stolov, stojal za sušenje perila, cvetličnih korit, stojal za senčnike in košev za smeti »brez dovoljenja uprave Občine Piran«

Odlok določa precej zasoljeno višino glob za prekrške, ki segajo od 150 do 400 evrov za posameznike in do 1250 evrov za pravne osebe.