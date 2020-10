V Piranu zaradi nevarnosti sprožili sirene

Močan veter, obilno deževje

Regijski center za obveščanje je zaradi opozorila na nevarnost plime v soboto malo pred 22. uro sprožil sirene javnega alarmiranja na območju Pirana. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se bo morje na izpostavljenih delih obale razlivalo tudi dopoldne. Dež z močnim vetrom pa je ponoči nevšečnosti povzročal tudi drugod po državi. Ponoči je voda zaradi plimovanja voda zalila nižje ležeče predele v Piranu. Gasilci so spremljali stanje, vendar posredovanja niso bila potrebna.Arso je zaradi večje količine padavin opozoril tudi na naraščanje rek, predvsem na območju dolenjskega krasa, povečal se je tudi pretok Drave na meji z Avstrijo.»Sprva bodo možna manjša razlivanja na običajnih območjih v zgornjem toku, dopoldne in sredi dneva pa tudi od jezu Markovci. Do velikih pretokov bosta narasli tudi Sava v spodnjem toku in Mura. Po prehodnem upadanju bodo v ponedeljek ponovno zmerno narasle reke v zahodni polovici države.«Na terenu je posredovalo 75 gasilskih enot, od tega šest poklicnih enot in 69 prostovoljnih.