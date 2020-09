V Piranu se je oglasila sirena, a poglejte, kaj se dogaja na Hrvaškem (VIDEO)

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra v Piranu danes malo čez 8. uro sprožil sireno javnega alarmiranja. Na Primorskem bo po napovedi agencije za okolje danes pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, do večera pa bo dež ponehal. Burja bo ponehala zgodaj dopoldne. Morje bo danes še rahlo do zmerno vzvalovano.Medtem je neurje pustošilo po Dalmaciji. Hrvaški mediji so objavili posnetke iz Splita, Komiže ... Na območju Splita je do 22. ure največ dežja padlo v Žrnovnici, 40 litrov na kvadratni meter, Split Spinut ga je prejel 37, Strožanac 36 itd. V Splitu pa so ob 23. uri zabeležili osunek vetra s hitrostjo 101 km/h.