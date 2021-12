V Piranu postavili nov plačilni terminal, a poglejte, kaj se je zgodilo (FOTO)

Nedavno so na vstopno-izstopni točki v mesto Piran postavili plačilni terminal in drog s kamero, ki pa ga je v teh dneh turistični avtobus porušil, so sporočili na facebook strani Okolje Piran.

Medtem ko vstopna točka v staro mestno jedro Piran ostaja tudi iz te smeri, pa bo zaradi uničenega plačilnega terminala izstop iz mesta do nadaljnjega možen le pri zapornici na skrajno desnem pasu ob morju, še sporočajo.

Pod objavo so se oglasili nekateri vozniki, ki so dejali, da so tudi sami že skoraj povozili robnik, ki je podaljšan in nekoliko zavije v desno, zato jih ne preseneča, da ogromen turistični avtobus ni uspel priti mimo brez prask.

